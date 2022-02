Índia envia 2.500 toneladas de trigo para Afeganistão

A Índia enviou 50 caminhões de 2.500 toneladas de trigo para o Afeganistão, país que enfrenta uma grave crise econômica e humanitária, e o Paquistão concedeu uma autorização "excepcional" para a passagem do comboio - anunciaram fontes oficiais nesta quarta-feira (23).

No Twitter, o embaixador do Afeganistão na Índia, Farid Mamundzay, disse que esta doação é "uma das maiores contribuições alimentares feitas por um país para apoiar (o Afeganistão) nestes tempos difíceis".

O governo indiano também doou 500.000 doses de vacinas anticovid-19, 13 toneladas de medicamentos e roupas de inverno. A Índia tinha estreitas relações com o governo afegão anterior, apoiado pelo Ocidente.

Os cofres do Afeganistão estão praticamente vazios desde a volta dos talibãs ao poder e da interrupção repentina, em agosto passado, da ajuda internacional, que financiava cerca de 80% do orçamento nacional. O congelamento de US$ 9,5 bilhões de ativos do Banco Central Afegão, por parte dos Estados Unidos, também contribuiu para agravar este quadro.

O Afeganistão se encontra mergulhado em uma grave crise econômica que ameaça levar sua população à fome.

Em resposta a um apelo lançado pela ONU, que descreve uma situação humanitária "crítica", a Índia decidiu doar um total de 5.000 toneladas de trigo ao Afeganistão. A primeira metade transportada foi recebida pelas autoridades em uma cerimônia realizada ontem (22), em Amritsar, no estado do Punjab, perto da fronteira com o Paquistão.

O Paquistão, grande rival da Índia, disse ter "aceitado excepcionalmente" a passagem da carga indiana por seu território.

