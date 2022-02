Francês Alain Giresse é o novo técnico da seleção do Kosovo

O francês Alain Giresse assumiu nesta quarta-feira como novo técnico da seleção do Kosovo, anunciou a Federação de futebol desse país.

Giresse, de 69 anos e campeão da Eurocopa-1984 como jogador da França, declarou "estar ansioso para treinar a seleção do Kosovo", 109º colocada no ranking da Fifa.

"Os kosovares são jogadores técnicos, que gostam de jogar com a bola. É um estilo que valorizo muito", disse Giresse a repórteres em Pristina, capital do Kosovo.

Giresse é um ex-jogador mítico na França e uma lenda do Bordeaux, com quem disputou 593 jogos e onde é o artilheiro (181 gols). Ele ficou em segundo no troféu Bola de Ouro de 1982, atrás do italiano Paolo Rossi, e ganhou o prêmio de melhor jogador francês três vezes (1982, 1983 e 1987).

Depois de sua carreira como jogador, se tornou técnico, começando no Toulouse em 1995, antes de partir para o futebol africano, onde foi treinador do Gabão, Mali, Senegal e Tunísia.

Alain Giresse está agora comprometido até novembro de 2023 com o Kosovo, que estava sem treinador desde a saída de Bernard Challandes em outubro.

Ele vai comandar a seleção kosovar pela primeira vez nos amistosos de março contra Suíça e Burkina Faso.

Kosovo declarou sua independência em 2008 e foi admitido na Fifa e na Uefa oito anos depois.

O país ainda não conseguiu se classificar para uma grande competição internacional (Eurocopa ou Copa do Mundo).

