Emirados querem comprar aviões militares L15 Falcon da China

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram nesta quarta-feira (23) sua intenção de encomendar 12 aeronaves militares L15 Falcon da China, apenas algumas semanas depois de ameaçar cancelar a compra de F-35 dos Estados Unidos, seu parceiro militar mais próximo.

Em dezembro, o rico Estado do Golfo anunciou a suspensão das negociações com os americanos sobre a aquisição de cerca de 50 caças F-35, em protesto contra as condições consideradas muito rígidas, no contexto da desconfiança americanas em relação à China.

Os Emirados Árabes Unidos "pretendem assinar um contrato com a China National Aero Technology Import & Export Corporation (CATIC) para a compra de doze L15 (aviões de treinamento e combate), com opção de compra de mais 36 aeronaves do mesmo tipo no futuro", anunciou o Ministério da Defesa em um comunicado.

"Chegamos à fase final de nossas negociações com o lado chinês. O contrato final será assinado em breve", disse Tareq Abdelrahim Al Husani, presidente da Tawazun, autoridade de compras de defesa e segurança dos Emirados Árabes Unidos.

Citado no comunicado, se declarou "convencido" de que a CATIC, empresa estatal chinesa, possui "tecnologias avançadas que desfrutam de vantagens competitivas a nível global".

O anúncio enquadra-se nos "esforços de diversificação e modernização" das forças armadas dos Emirados, disse o ministério, observando que o país "continuará trabalhando com seus parceiros estratégicos para desenvolver (suas) capacidades de defesa".

