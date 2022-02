Conselho de Segurança ucraniano pede instauração de estado de emergência

O Conselho de Segurança da Ucrânia pediu, nesta quarta-feira (23), que se instaure o estado de emergência no país, coincidindo com aumento do temor de uma invasão russa iminente.

"O Parlamento ucraniano deve aprovar esta decisão nas próximas 48 horas", disse o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, Oleksii Danilov.

