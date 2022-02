Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales, líder global em tecnologia, está fornecendo a sua nova tecnologia payShield 10K para a Microsoft Azure, com o objetivo de apoiar a entrega de HSM de pagamento da companhia, um novo serviço que fornece operações criptográficas chave para proteger transações de pagamento importantes em tempo real na Azure. O serviço está em amostra pública e permite que prestadores de serviço e instituições financeiras acelerem a transformação digital em seus sistemas de confidencialidade de pagamento baseados na nuvem.

A integração da Thales payShield 10K com o HSM de pagamento da Microsoft Azure permite uma ampla gama de casos de uso incluindo processamento de pagamentos, emissão de credenciais de pagamento, proteção de chaves, dados de autenticação e dados sensíveis.

"A transformação digital de pagamentos na nuvem promete vantagens substanciais a instituições financeiras e prestadores de serviço," disse Todd Moore, vice-presidente de produtos Encryption na Thales. "Integrar a tecnologia HSM de pagamento da Thales oferece a instituições financeiras os mais altos níveis de segurança de pagamento, mas com novos recursos atrativos, como expansibilidade, tarifas baseadas em consumo e gerenciamento remoto."

"O HSM Microsoft Azure Payment vai tornar fácil para negócios buscarem a adoção da nuvem e acelerem a transformação segura de seus sistemas de pagamento," disse Devendra Tiwari, diretora sênior da Azure Security na Microsoft. "Adotar o payShield 10K da Thales nos permite fazer frente às demandas de nossos clientes enquanto ao mesmo tempo garantimos segurança e integridade no pagamento."

Proteção de dados e segurança para usuários de pagamento HSM

A Microsoft Azure Payment HSM, entregue através da Thales payShield, fornece claras vantagens para usuários de pagamento HSM com HSMs no local a imigrantes de ecossistema de pagamento que podem adotar uma abordagem nativa da nuvem da dessa abertura. As vantagens incluem:

-- Segurança e desempenho melhorados: A solução Azure Payment HSM pode ser empregada como parte de um componente ou solução de PCI P2PE/PCI PIN validado, ajudando a simplificar o desempenho da auditoria de segurança em andamento. Os HSMs payShield 10K da Thales são certificados FIPS 140-2 Level 3 e PCI HSM v3;

-- HSM gerenciado pelo cliente na Azure : O Azure Payment HSM é parte de um serviço que oferece HSMs de proprietário único e controle total de clientes assim como acesso exclusivo ao HSM. Uma vez instalado o HSM, a Microsoft não tem acesso aos dados dos clientes. Da mesma forma, quando o HSM não é mais necessário, os dados dos clientes são apagados assim que o HSM é liberado para garantir total segurança e privacidade; e,

-- Gerenciamento remoto de HSMs payShield: Usuários do serviço utilizarão o Thales payShield Manager para acesso remoto seguro aos HSMs como parte do serviço. Diversas opções de assinatura estão disponíveis para satisfazer uma ampla gama de requerimentos de desempenho e aplicação que podem ser atualizados rapidamente alinhados com o crescimento dos negócios do usuário final.

Sobre o payShield 10K

O payShield 10K, a quinta geração de pagamentos HSM da Thales, fornece um conjunto de funcionalidades de segurança de pagamento provadas em ambientes críticos, incluindo processamento de transações, proteção de dados sensíveis, emissão de credenciais de pagamento, aceite de cartão móvel e tokenização de pagamentos. O payShield 10K pode ser usado por todo o ecossistema global de pagamentos por emitentes, prestadores, adquirentes e controladores de serviço, controladores e redes de pagamento e aborda os requerimentos de segurança mais atuais para uma ampla gama de organizações incluindo EMVCo, PCI SSC, GlobalPlatform, Multos, ANSI e várias outras marcas e redes de pagamento.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais - conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica - para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes - empresas, organizações e nações - a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de tomada de decisão.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de EUR 17 bilhões em 2020.

