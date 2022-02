Comunicado do Business Wire :SambaNova Systems

A SambaNova Systems, empresa que entrega o exclusivo software, hardware e plataforma de soluções abrangentes do setor para executar aplicações de IA e Aprendizagem Profunda, anuncia a SambaNova GPT Banking, a primeira solução construída propositalmente para o setor de serviços financeiros, permitindo que bancos criem uma clara separação de mercado em IA ao começar suas capacidades de aprendizagem profunda em semanas, não em anos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220223005438/pt/

(Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A GPT Banking tem o potencial de transformar quase que todos os aspectos dos serviços financeiros, desde melhorar operações ao gerenciamento de risco e conformidade", declara Rodrigo Liang, diretor executivo e cofundador da SambaNova. "Os clientes me dizem que estão mais entusiasmados com a habilidade da GPT Banking de verdadeiramente personalizar a experiência do cliente, com insights mais ricos que permitem que eles entendam as necessidades em evolução dos clientes."

Há uma lacuna na implementação da aprendizagem profunda em empresas de serviços financeiros que não são capazes de construir e implementar modelos de IA com a rapidez suficiente para atender às necessidades de negócios - a SambaNova GPT Banking solucionou esse problema: "Em média, os bancos levam 18 meses para contratar uma equipe de ciência de dados experiente, construir a infraestrutura, treinar e implementar um modelo de linguagem amplo. Quando estão prontos para implementar, o modelo da instituição está desatualizado - pois o tamanho do modelo já teria aumentado 10 vezes naquele ano e os requisitos computacionais já teriam mudado dramaticamente", disse Marshall Choy, vice-presidente sênior da SambaNova Systems.

"Construímos a GPT Banking para melhorar a concorrência e eficiência de bancos enquanto aceleram sua transformação digital", declarou Liang. "A IA é a ferramenta mais rápida e mais econômica para realizar isso atualmente e nosso serviço pode ser implementado com a entrega de valores em semanas."

A GPT Banking é desenvolvida para modelos de linguagem amplos de bancos e é oferecida como um serviço de assinatura para simplificar o processo da implementação de modelos de linguagem mais avançados em uma fração do tempo.

Os bancos podem aproveitar a tecnologia para desempenhar:

-- Análises de sentimento: digitalizar mídia social, imprensa e blogs para entender o sentimento do mercado, do investidor e da parte interessada.

-- Reconhecimento da entidade: reduzir erro humano, classificar documentos e reduzir o trabalho manual/repetitivo.

-- Geração de linguagem: processar, transcrever e priorizar reivindicações, extrair informação necessária e criar documentos para melhorar a satisfação do cliente.

-- Tradução linguística: tradução linguística para expandir a base de clientes

Seminário via web:

Junte-se a Dan Faggella, diretor executivo da Emerj Artificial Intelligence Research; Nicole Hemsoth, editora-chefe adjunta, Situation Publishing (The Register, The Next Platform, Blocks & Files, DevClass) e Marshall Choy, sênior vice-presidente de Produto da SambaNova no dia 24 de fevereiro de 2022 às 16h GMT, 11h EST, 8h PST. Inscreva-se aqui.

Sobre a Dataflow-as-a-ServiceTM GPT da SambaNova

A oferta principal da SambaNova, a Dataflow-as-a-Service, é uma plataforma de serviços extensível que permite que organizações comecem suas iniciativas de IA de um dia para o outro e reforcem capacidades e equipes existentes com uma simples assinatura. A plataforma é acionada pela DataScale®, uma plataforma de software e hardware integrada que entrega um desempenho incomparável, preciso, escalonável e fácil de usar na Systems Reconfigurable Dataflow Architecture? da SambaNova.

Em fevereiro de 2022, resultados de testes mostraram que a SambaNova oferece o mais alto desempenho de treinamento para GPT. Dataflow-as-a-ServiceTM GPT, a base para o serviço GPT Banking, entrega treinamento, desempenho e produtividade 2,1 vezes mais rápido do que a Nvidia. Ainda que a SambaNova seja a mais rápida, velocidade não é o fator mais importante, pois o mais importante é a melhor resposta. SambaNova mede o sucesso pelo valor oferecido aos clientes, que estão alcançando um impacto de negócios real e transformador a partir da IA.

Com a IA tornando-se uma necessidade de negócios na economia global, os clientes precisam de soluções completas que podem ser executadas em escala de uma forma financeiramente viável. Com um sistema integrado, completo de pilha, incluindo modelos de IA, software e hardware melhores da classe, a SambaNova oferece aplicações de IA mais expansivas, acessíveis e impactantes no mundo. Para saber mais sobre a Dataflow-as-a-Service? para linguagem com GPT da SambaNova, acesse https://sambanova.ai/solutions/gpt/.

Sobre a SambaNova Systems

A IA está aqui. Com a SambaNova, os clientes estão implementando o poder da IA e aprendizado profundo em semanas em vez de anos para atender às demandas do mundo habilitado por IA. A oferta principal da SambaNova, Dataflow-as-a-ServiceTM, é uma solução completa construída propositalmente para IA e aprendizagem profunda que supera as limitações da tecnologia legada para potencializar modelos amplos e complexos que permitem que clientes descubram novas oportunidades, revelem novas receitas e elevem a eficiência operacional. Com sede em Palo Alto, Califórnia, a SambaNova Systems foi fundada em 2017 por personalidades do setor e especialistas no design de software e hardware da Sun/Oracle e Stanford University. Investidores incluem SoftBank Vision Fund 2, fundos e contas gerenciados pela BlackRock, Intel Capital, GV, Walden International, Temasek, GIC, Redline Capital, Atlantic Bridge Ventures, Celesta e muitas outros. Para mais informações, acesse-nos em sambanova.ai ou contate-nos em info@sambanova.ai. Siga a SambaNova Systems no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220223005438/pt/

Contato

Contato para a mídia SambaNova Systems Virginia Jamieson virginia.jamieson@sambanova.ai (650) 279-8619

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags