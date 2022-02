Comunicado do Business Wire :Radisys® Corporation

A Radisys® Corporation, líder global de soluções de telecomunicações abertas, anunciou hoje a disponibilidade da Radisys Engage Digital Platform (EDP), uma plataforma de comunicação na nuvem aberta que inaugura uma nova geração de serviços programáveis de comunicações incluindo aplicativos de IA de conversação, atendimento ao cliente baseado em vídeo, engajamentos sociais hiperpersonalizados, e aplicativos da Indústria 5.0 habilitando colaboração homem-máquina. Os provedores de serviço podem usar a plataforma para personalizar soluções para atender às necessidades de diversos segmentos empresariais e de consumidores, de maneira rápida e lucrativa. A EDP da Radisys é a primeira plataforma de comunicação na nuvem que combina: aplicações de pouco código/sem código e blocos de construção de soluções para o tempo de comercialização mais rápido; uma arquitetura baseada em microsserviços que pode ser distribuída entre centros de dados e nuvens de borda públicas e privadas; e um modelo de negócios que acelera e maximiza o retorno sobre os investimentos em rede.

A Engage Digital Platform disponibiliza recursos, confiabilidade e análises da rede dos provedores de serviço para analistas de negócios, gerentes de TI e desenvolvedores de aplicativos. Essa abordagem de habilitação de serviço possibilita controle de aplicativo inigualável para inovação, adaptabilidade e micro personalização. A flexibilidade de implementação do centro de dados para a borda melhora a privacidade dos dados e dos processos de negócios, oferece confiabilidade de nível de empresas de telecomunicações e reduz a latência para um desempenho ideal para aplicativos onde milissegundos fazem a diferença.

-- Com a rápida adoção de redes de banda larga como a 5G, provedores de serviço estão prontos para alavancar um novo paradigma de comunicações programáveis para facilitar uma onda transformadora de comunicações em tempo real, IoT, inteligência artificial e aplicativos de nuvem de borda. Além disso, tecnologias de processamento de mídia como IA de conversação, visão computacional para análises de vídeo, assistentes virtuais, realidade aumentada/realidade virtual (AR/VR), IoT LTE-M e outras estão ganhando força. A experiência da Radisys no fornecimento de processamento de mídia de alto desempenho para quase 200 operadoras sem fio e milhares de aplicativos corporativos, através de revendedores e parceiros independentes fornecedores de software, posiciona a Engage Digital Platform como o principal alicerce para esses serviços.

-- A EDP da Radisys oferece ferramentas que abstraem as complexidades da infraestrutura de rede subjacente. Como uma solução de pouco código/sem código, a EDP da Radisys é acessível a todos, reduzindo o nível de testes de novos serviços e os custos associados ao fornecimento de serviços personalizados projetados para apenas um assinante ou para 100 mil usuários finais. Além disso, provedores de serviço podem alavancar a EDP para abrir suas redes para inovações em inteligência artificial, análises da fala e visão computacional e criar aplicativos exclusivos, como bots de vídeo de autoatendimento para engajamento do cliente, videovigilância preditiva, assistente virtual em chamada em videoconferências e aplicações de AR/VR imersivas que atrairão e manterão clientes e empresas.

-- A Radisys está introduzindo uma precificação inédita baseada em capacidade para serviços programáveis de voz e vídeo. Em comparação aos modelos baseados em uso geralmente empregados no mercado, o modelo da Radisys permite que provedores de serviço obtenham maiores lucros com maior flexibilidade em como eles precificam, empacotam e agrupam suas ofertas. Adicionalmente, isto abre caminho para novos aplicativos de processamento de chamada de vídeo e de voz que são economicamente proibitivos no modelo tradicional de negócios do mercado.

-- Os principais recursos adicionais da EDP da Radisys incluem: Suporte para comunicações de alto desempenho e baixa latência escaláveis requeridas para a nova geração de aplicativos de borda e rede privada. Serviços de baixo impacto podem ser implementados através de automação baseada na localidade mais adequada ao desempenho, segurança e perfil de custo do aplicativo. Mandatos integrados em escala da web e conformidade de telecomunicações para fornecer escala horizontal e desempenho com suporte a acordos de nível de serviço (Service Level Agreements, SLAs) que os serviços apenas de nuvem pública não podem igualar. Plataforma white label para permitir que operadoras de rede ofereçam serviços de mensagens focados na marca

-- A Engage Digital Platform é o alicerce para os aplicativos da Radisys, incluindo o Intelligent IVR e o Engage Speak2Bot, alimentados por IA.

Swapan Rajdev, cofundador e diretor de tecnologia da Haptik, disse:"O futuro do comércio é a voz, e a parceria com a Radisys nos dá a oportunidade para alimentar centenas de empresas com uma solução de ponta, orientada por IA, que as ajuda a oferecer experiências de cliente mais ricas e mais intuitivas. A plataforma Engage Digital é construída para lidar com a crescente demanda por interações digitais do cliente baseadas em voz, com bom custo-benefício. Nos nossos primeiros contatos já sabíamos que a Radisys seria a parceira certa para nós. A equipe Radisys é incrivelmente forte quanto ao seu conhecimento sobre tecnologia baseada em voz, nos permitindo oferecer soluções de IA baseadas em voz da mais alta qualidade para nossos clientes, globalmente. Também estamos impressionados com sua equipe de suporte ao cliente, pois a Radisys é rápida e oferece o melhor suporte sempre que necessário".

Alan Quayle, fundador da TADHack e TADHack Summit, disse:"Provedores de serviço estão adotando comunicações programáveis baseadas na nuvem para entregar serviços novos, atraentes e altamente personalizados para consumidores e empresas. Os avanços em processamento/análises de fala e vídeo em tempo real permitem que provedores de serviço recuperem receitas que estão sendo perdidas para concorrentes baseados na nuvem. A plataforma fácil de usar da Radisys permite que provedores de serviço, seus parceiros e clientes criem novas experiências de comunicações engajadoras, imersivas e econômicas".

Al Balasco, diretor de mídia, núcleo e negócios de aplicativos da Radisys, declarou:"Investimentos em rede, relacionamentos com cliente e percepções de dados de comunicações são ativos valiosos para que provedores de serviço de comunicações desenvolvam novos serviços digitais. A visão da Radisys é aplicar mais de 20 anos de experiência em rede e processamento de mídia para ajudar nossos clientes a explorar esses ativos para criar aplicativos exclusivos que atendam aos requisitos exatos de seus clientes e leve a resultados lucrativos para clientes e fornecedores. A Engage Digital Platform desbloqueia o valor para atender às necessidades de um, um milhão ou 100 milhões dos seus clientes".

Acesse https://engagedigital.ai para mais detalhes. Para demonstrações, preços e disponibilidade, entre em contato com open@radisys.com.

Sobre a Radisys

A Radisys, uma líder global em soluções de telecomunicações abertas, permite que provedores de serviços orientem a ruptura com novos modelos de negócio de arquitetura aberta. As soluções tecnológicas inovadoras desagregadas e virtualizadas da Radisys aproveitam arquiteturas e padrões de referência abertos, combinadas com software e hardware abertos para alimentar a transformação do negócio para o setor de telecomunicações, enquanto sua organização de serviços de ponta entrega a experiência em integração de sistemas necessária para solucionar complexos desafios de implantação de provedores de comunicações e conteúdo. Para obter mais informações, acesse www.Radisys.com.

Radisys® é uma marca comercial registrada da Radisys. Todas as demais marcas registradas pertencem aos seus respectivos titulares.

