Comunicado do Business Wire :PROMPERÚ

Com o objetivo de promover suas atrações turísticas de destaque, o Peru participa da 41ª edição da Vitrina Turística ANATO, de 23 a 25 de fevereiro, em Bogotá - Colômbia. Assim, como parte do Plano de Promoção do Turismo Receptivo 2022 de PROMPERÚ, o país latino-americano continua a promover a reativação do setor turístico e permanece atualizado na mente dos viajantes internacionais.

PERU continua a promover a reativação do setor turístico e permanece atualizado na mente dos viajantes internacionais (Photo: Business Wire)

A estratégia que o Peru implanta na ANATO baseia-se nos principais mobilizadores de viagens do turista colombiano, que são: cultura, o urbano-gastronômico e natureza e aventura. Enquanto os destinos priorizados, onde tais preferências podem ser experimentadas, são: Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno, Ancash e La Libertad, sendo os dois últimos os mais inovadores e pelos quais o turista colombiano demonstrou crescente interesse nos anos pré-pandêmicos.

A ANATO é o espaço ideal para a identificação de novas oportunidades para a promoção e comercialização do destino Peru no mercado latino-americano. A delegação peruana presente na feira está composta por funcionários públicos e privados que incluem representantes de 10 empresas co-expositoras.

Por outro lado, o Peru busca se posicionar como um destino gastronômico, natural e bio-seguro. A cozinha peruana é um importante motivador de viagens, e um componente permanente na estratégia de promoção, que levou o país sul-americano a ser reconhecido em várias ocasiões como o "Melhor Destino Culinário" em nível latino-americano e mundial pelo World Travel Awards.

É importante ressaltar que a oferta da natureza é ampla, sendo um país mega diverso tem protegido áreas naturais abertas ao turismo, localizadas na costa, serra e selva. Além disso, é projetado como um destino bio-seguro, atualmente 593 de suas atrações turísticas e 4342 prestadores de serviços turísticos peruanos têm o selo Safe Travels.

No final de 2021, a Colômbia tornou-se o segundo país emissor mais importante para o Peru mundialmente (depois dos Estados Unidos) e o primeiro a nível latino-americano e com uma participação de mercado de 9%. Para este ano de 2022, as projeções apontam para uma recuperação de 20% no fluxo de chegadas ao Peru procedentes da Colômbia.

Saiba mais sobre o Peru em www.peru.travel

