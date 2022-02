Comunicado do Business Wire :NTT Ltd.

A divisão Global Data Centers da NTT Ltd., reconhecida como líder no IDC MarketScape Worldwide Data Center Colocation and Interconnection Services 2021 Vendor Assessment1, está aumentando sua presença de data centers interconectados globais para fortalecer sua espinha dorsal digital no mercado de Londres.

A NTT anunciou a abertura de seu sétimo local de data center de Londres em Hemel Hempstead em dezembro de 2021, entregando metade de sua capacidade total na fase 1 e adicionando 9,6 mil metros quadrados de espaço de TI e 24MW de carga de TI quando estiver finalizado. A NTT também está planejando investimentos para expandir sua capacidade de data center em Dagenham, no leste de Londres, que foi inaugurado em 2020. Atualmente, os data centers da NTT na capital inglesa oferecem capacidade operacional de TI de mais de 53 MW. Esses planos de investimento dão à NTT a opção de mais do que dobrar sua capacidade no mercado londrino a mais de 120 MW, quando o Hemel Hempstead 4 e o London 1 forem concluídos.

Projetar data centers com um mundo digital em mente é uma prioridade fundamental para a NTT. Assim como todos os data centers da NTT no Reino Unido, o Hemel Hempstead 4 usa energia 100% renovável e foi projetado para baixo consumo de água (WUE). Além disso, o London 1 da NTT possui credenciais de alta sustentabilidade e é o único grande data center do Reino Unido que conta com o certificado de excelência BREEAM2, o que é uma conquista significativa, uma vez que avalia a aquisição, concepção, construção e operação de um projeto com base em pontos de referência de desempenho e é reconhecido no mundo todo.

O London 1 está localizado a apenas 16 quilômetros a leste do centro da cidade, perto das Docklands, o hub de internet do Reino Unido e a espinha dorsal da rede global de internet que facilita a maioria das trocas de internet de Londres. Ao longo da última década, as Docklands têm sido um centro de internet para a cidade com grandes investimentos, em data centers já obsoletos. O investimento da NTT no leste de Londres apoia os setores de serviços financeiros, dos meios de comunicação e tecnologia da cidade à medida que continuam sua transformação digital. Londres é, agora, o principal motor de crescimento das fintechs na região da EMEA.

A NTT também conecta seus data centers de Dagenham, Hemel Hempstead e Slough, com a opção de se conectar à Bolsa de Valores de Londres. Isso cria um hub em Londres conectado por fibra que está totalmente integrado a outras instalações globais de data centers da NTT, fortalecendo sua oferta de serviços para dar suporte à demanda significativa em um ambiente seguro, de alta disponibilidade, escalável e sustentável para a TI híbrida.

Os clientes da NTT se beneficiam de uma entrada de múltiplos dutos totalmente diversificada e alta contagem de fibras de vários provedores internacionais e locais, bem como conectividade direta de fibra e capacidade para todos os principais hubs de operadoras. Isso inclui Docklands e Slough, bem como os principais sistemas de nuvem, internet e eco financeiro.

A conectividade do hub da NTT em Londres para o Global Data Center Interconnect (GDCI) da NTT - um serviço integrado de rede global - oferece uma rede inter-regional de data centers e conexão segura privada aos principais provedores de serviços em nuvem. À medida que a transformação digital se acelera, a espinha dorsal digital da NTT permite soluções ideais para aumento/redução da capacidade e para backup e recuperação de desastres.

Masaaki Moribayashi, presidente e diretor do Conselho da NTT Ltd., disse: "Como terceiro maior provedor de data center do mundo, a NTT continua acelerando o nosso investimento no mercado de Londres e do Reino Unido como um local global importante. Esse investimento fornece data center escalável e infraestrutura de conectividade para as necessidades de transformação digital de nossos clientes".

Para entrar em contato conosco sobre seu projeto e ver o alcance completo da área de cobertura, serviços e construções da Global Data Center da NTT, acesse https://datacenter.hello.global.ntt.

Para saber mais sobre a espinha dorsal digital de Londres, registre-se agora para nosso tour virtual e evento no dia 24 de fevereiro às 10h (horário de Greenwich).

1IDC MarketScape: Worldwide Datacenter Colocation and Interconnection Services 2021

2BREEAM Projects

Sobre a divisão Global Data Centers da NTT Ltd.

A Global Data Centers é uma divisão da NTT Ltd. Nossa plataforma global é uma das maiores do mundo. A NTT é reconhecida como líder pela IDC no Worldwide Colocation and Interconnection Services MarketScape, abrangendo mais de 20 países, incluindo América do Norte, Europa, África, Índia e Ásia-Pacífico. Como uma operadora neutra, oferecemos acesso a vários provedores de nuvem, uma grande variedade de pontos de troca de tráfego e provedores de rede de telecomunicações, incluindo nossa própria rede IP global de nível um compatível com IPv6. Nossos clientes se beneficiam de uma infraestrutura personalizada e experimentam as melhores práticas consistentes em design e operações em todos os nossos data centers confiáveis, escaláveis e personalizáveis.

