Comunicado do Business Wire :MFA

A MFA, organização internacional dedicada a possibilitar que setores de mercado implementem globalmente redes celulares privadas, anunciou hoje a conclusão dos diagramas da tecnologia Uni5G. O primeiro conjunto de três famílias de diagramas fornece orientações a setores e empresas sobre as principais funcionalidades para implementações a partir da versão 15 do 3GPP de modo a suprirem suas necessidades específicas de cobertura, confiabilidade, densidade de conexão e latência na implementação. Concentrando-se e implementando determinados recursos das famílias de diagramas da tecnologia Uni5G, setores de mercado podem simplificar seu caminho rumo a redes 5G privadas.

"No mundo todo, setores como fabricação, depósitos e logística, portos e outros vêm apresentando a crescente tendência de implementar redes 4G e 5G privadas para obter os benefícios de mais automação e digitalização", afirmou Mazen Chmaytelli, presidente da MFA. "No entanto, esses setores não são especialistas em telecomunicações e podem não saber por onde começar. Ao criar os diagramas da tecnologia Uni5G, que mapeiam os recursos do 3GPP necessários para possibilitar as funcionalidades desejadas, a MFA está fornecendo uma valiosa ferramenta para esses setores compartilharem com fabricantes de dispositivos e equipamentos de modo a obterem os recursos para a viabilização de seus objetivos."

O lançamento dos primeiros diagramas da tecnologia Uni5G inclui três famílias de diagramas que mapeiam recursos do 3GPP para requisitos de cobertura, confiabilidade, densidade de conexão e latência. Por exemplo, caso requeira confiabilidade e cobertura, um porto de carga pode utilizar os diagramas da tecnologia Uni5G para compreender quais recursos da versão 15 necessita implementar para um dispositivo básico ou avançado. A MFA vai seguir evoluindo os diagramas da tecnologia Uni5G de modo a acompanhar as novas versões do 3GPP.

Os diagramas da tecnologia Uni5G já estão disponíveis para membros da MFA. Para ser comunicado quando os diagramas se tornarem publicamente disponíveis, inscreva-se aqui.

Caroline Chan, vice-presidente do grupo de rede e borda da divisão de incubação de negócios de rede GM da Intel Corporation, afirmou:"Essa é uma contribuição muito importante e vinda em boa hora para o dimensionamento global de soluções de redes privadas nos mais diversos setores. Quando implementados na comprovadaarquitetura de referência FlexRAN e processadores Intel Xeon, ambos da Intel, esses diagramas podem ajudar empresas a simplificarem o caminho para a implementação de importantes recursos para suas redes 5G privadas".

Stephan Litjens, vice-presidente de soluções empresariais de serviços de nuvem e rede da Nokia, comentou:"A adoção bem-sucedida de redes 5G sem fio privadas pelo mercado depende em grande medida do crescimento saudável do ecossistema de dispositivos e habilitadores de automação 5G. Com esse trabalho pioneiro em diagramas da tecnologia Uni5G, a MFA proporciona orientações claras sobre como diferentes setores podem conseguir isso. Os diagramas da tecnologia Uni5G vão ser uma valiosa ferramenta para que setores e atores de mercado identifiquem quais principais recursos são necessários para otimizar e aprimorar aplicações industriais que viabilizem metas de automação".

O Dr. Edward Tiedemann, vice-presidente sênior de engenharia da Qualcomm Technologies, Inc., afirmou:"O surgimento de redes 5G privadas está abrindo novas oportunidades incríveis para que setores conectem vários equipamentos. É ótimo ver a MFA prestando esse importante apoio para desmistificar o processo de implementação de redes 5G privadas, primeiro com o programa de identificadores de rede e, agora, com diagramas que vão ajudar o ecossistema a alinhar requisitos para diferentes aplicações de redes 5G privadas".

