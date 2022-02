Comunicado do Business Wire :FarEye

A FarEye, fornecedora global de plataforma de software como serviço (software-as-a-service, SaaS) que transforma a logística de entrega final ao cliente, anunciou hoje diversos novos recursos para possibilitar operações de entrega, otimização de rotas e experiência do cliente mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. Os novos recursos da Intelligent Delivery Management Platform (Plataforma de Gestão de Entregas Inteligente) da FarEye foram desenvolvidos para ajudar os clientes a aumentarem a eficiência nas entregas, possibilitarem frotas verdes e obterem visibilidade dos resultados de iniciativas de sustentabilidade.

"Estamos realizando parcerias com nossos clientes com o uso de nossa solução de otimização e visibilidade para otimizar frotas e reduzir emissões, tudo sem abrir mão de proporcionar ótimas experiências a seus clientes finais", afirmou Suvrat Joshi, diretor de produto da FarEye. "Em um mundo que prioriza cada vez mais a sustentabilidade ambiental, estamos dedicados a complementar e apoiar as metas de sustentabilidade de nossos clientes. Em 2021, os clientes que utilizaram nossa plataforma ajudaram coletivamente a reduzir a pegada de carbono em 40.961 toneladas. Vemos esse número aumentar à medida que nossos clientes adotam e utilizam esses novos recursos nas etapas inicial, intermediária e final de suas redes de entrega".

Os quatro novos recursos de sustentabilidade da FarEye foram desenvolvidos para ajudar entregadoras e transportadoras a minimizarem emissões de CO2 por todas as suas operações logísticas, abordando o desejo de consumidores finais de receber seus pedidos on-line dentro do prazo e com muito pouca ou nenhuma emissão de carbono. Tais recursos incluem:

-- Planejamento de rotas de veículos verdes: Permite que os clientes elaborem e planejem entregas finais de produtos com um composto inteligente de frotas verdes (bicicletas de carga, bicicletas e entregas a pé), para atingir entregas no prazo e promover a satisfação dos consumidores com pegada de carbono mínima ou zero.

-- Planejamento de rotas de caminhões de longa distância: Permite que transportadoras criem rotas de vários dias e ideais para caminhões de longa distância de modo a minimizar períodos de ociosidade, evitar obstáculos e reduzir o consumo de combustível. O algoritmo da FarEye possibilita que entregas de longa distância com diversos motoristas empreguem alternância de turnos de condução e atendam aos requisitos legais de condução. As transportadoras podem não só atingir metas de sustentabilidade, mas também suas metas de entregas no prazo e completas (on-time in-full, OTIF).

-- Sistema de atribuição de transportadora: Ajuda as marcas a selecionarem parceiros de entrega adequados para diferentes tipos de remessas de modo a melhorar suas taxas de entrega na primeira tentativa, minimizar novas tentativas de entrega e a entrega de produtos danificados, e evitar a repetição de transporte e as emissões de carbono correspondentes. Isso se relaciona diretamente com um foco intenso em assegurar um percentual mais elevado de entregas na primeira tentativa para desenvolver e manter uma base de clientes fiéis.

-- Painel de sustentabilidade: Fornece uma representação visual que mede especificamente indicadores-chave de desempenho relativos à pegada de carbono para o cliente, ajudando-o a compreender a segmentação das emissões de carbono por modal de transporte, rota e transportadora. Os painéis são redimensionáveis para oferecer a devida granulação que possibilite medir inclusive emissões por pacote. O painel também permite rastrear e controlar emissões de CO2 em todos os modais de transporte (rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo) e classificar transportadoras terceirizadas e rotas com as menores emissões de CO2.

A plataforma da FarEye processa mais de 100 milhões de transações a cada mês, apoia mais de 25 mil motoristas e se integra a uma rede de mais de cinco milhões de veículos, melhorando bilhões de entregas no mundo todo. A empresa está a caminho de atingir mais de 100 milhões de transações por dia com petabytes de dados de processamento.

Sobre a FarEye:

A Plataforma de Gestão de Entregas Inteligente da FarEye está proporcionando uma experiência melhor para todos. A FarEye permite que empresas façam entregas com custos reduzidos e uma experiência do cliente superior. A abordagem de pouco código proporciona um ambiente para desenvolver aplicativos em muito pouco tempo e programação mínima para reduzir o ciclo que vai "do conceito à entrega". A plataforma utiliza milhões de pontos de dados para prever a trajetória total da remessa e melhorar a experiência de entrega.

