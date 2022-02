Comunicado do Business Wire :Eagle Eye Networks

A Eagle Eye Networks, líder mundial em videovigilância na nuvem, anunciou hoje que concluiu com sucesso o exame de SOC 2 (controles de sistemas e organizacional) Tipo 2, um rigoroso padrão de segurança que certifica que as políticas e os procedimentos da Eagle Eye Networks protegem e gerenciam dados de clientes de forma segura. A empresa também obteve conformidade com os padrões de segurança ISO 27001.

A auditoria SOC 2 Tipo 2 avaliou controles internos por mais de seis meses para assegurar que a Eagle Eye Networks atende aos critérios de serviços seguros definidos pelo Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA). Esses critérios são segurança, disponibilidade, integridade de processamento, confidencialidade e privacidade.

"Nossos clientes valorizam a prioridade que a Eagle Eye Networks dá à segurança de dados e à cibersegurança, que são fundamentos que nossa empresa estabeleceu e uma responsabilidade que assumimos com muita seriedade", afirmou Dean Drako, diretor executivo da Eagle Eye Networks. "Essa importante auditoria reforça nosso compromisso com nossos clientes e fornece uma validação independente para nossos esforços contínuos para atender e superar os padrões de mercado."

A Eagle Eye Networks concluiu com sucesso a auditoria SOC 2 Tipo 1 em dezembro de 2020. A Eagle Eye Networks oferece materiais adicionais sobre segurança de dados e cibersegurança em seu site.

SOBRE A EAGLE EYE NETWORKS

A Eagle Eye Networks é a líder mundial em videovigilância na nuvem, oferecendo vídeo na nuvem ciberseguro com inteligência artificial (IA) e análise para que empresas sejam mais eficientes e o mundo, um lugar mais seguro. O Eagle Eye Cloud VMS (sistema de gerenciamento de vídeo) é a única plataforma com a robustez e a flexibilidade necessárias para impulsionar o futuro da videovigilância e da inteligência. A Eagle Eye está sediada em Austin, estado norte-americano do Texas com escritórios em Amsterdã, Bangalore e Tóquio. Saiba mais em een.com.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

