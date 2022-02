Comunicado do Business Wire :Cohere Capital

A Cohere Capital, uma empresa de private equity com sede em Boston focada em investimentos em empresas médias líderes de mercado e tecnologia, anunciou um investimento de crescimento estratégico na Boostability (a "Empresa"). A Cohere Capital fez parceria com a administração e o investidor existente H.I.G. Growth Partners para acelerar o desenvolvimento da Empresa e aprimorar ainda mais a proposta de valor para sua ampla base de clientes em expansão.

Com sede em Lehi, Utah, a Boostability fornece tecnologia e serviços de marketing digital para pequenas a médias empresas ("SMBs") com foco em otimização de mecanismos de busca ("SEO"). A tecnologia de software proprietário direcionada ao cliente da Empresa permite que a Boostability ofereça no cumprimento, fornecimento de conteúdo, integração de parceiros e transparência de campanhas de clientes em escala global.

Gavan Thorpe, CEO da Boostability, comentou, "Estamos entusiasmados de fazer parceria com a equipe da Cohere, pois eles têm experiência única em nosso mercado final e também destreza com negócios e tecnologia de marketing digital. Acreditamos que a Cohere é o parceiro ideal para nos ajudar a expandir nossa plataforma tecnológica."

Nik Shah, sócio-gerente e cofundador da Cohere Capital, acrescentou: "A Boostability está em um ponto de inflexão muito emocionante em seu crescimento. Estamos entusiasmados em apoiá-los, pois eles levam sua plataforma de tecnologia proprietária altamente escalável para mais clientes SMB por todo o mundo." Daniel Gedney, diretor e cofundador da Cohere Capital, acrescentou, "Não poderíamos estar mais animados em fazer parceria com essa equipe inovadora e líder no setor."

A Boostability foi representada nessa transação por KPMG Corporate Finance LLC.

Sobre a Boostability

A Boostability é um fornecedor líder em soluções de marketing digital de alta qualidade, acessíveis e escaláveis para o mercado de SMB, com fornecimento deficiente. A Empresa atualmente tem operações em 12 países atuando por mais de 300 parceiros de canal enquanto atende mais de 18.000 clientes ativos. Para mais informações, visite: www.boostability.com.

Sobre a Cohere Capital

Cohere Capital é uma empresa de private equity com sede em Boston focada exclusivamente em empresas de crescimento de mercado médio. A Cohere Capital tem um mandato flexível entre mercados de crescimento, mas visa principalmente recapitalizações e investimentos de tecnologia em empresas de serviços em rápido crescimento. Para mais informações, visite: www.coherecapital.com.

Contato

Mike Alberts Vice Presidente Cohere Capital malberts@coherecapital.com (617) 245-4020

