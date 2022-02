Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

A Bacardi está comemorando a conquista da certificação reconhecida internacionalmente Great Place to Work® em todas as suas unidades de produção do mundo, já que sua equipe de Operações Globais de quase 4.000 funcionários elogia o ambiente familiar, o equilíbrio positivo entre vida profissional e pessoal e instalações excepcionais.

Bacardi Global Operations certified Great Place to Work (Photo: Business Wire)

A empresa familiar de destilados possui 23 fábricas em 10 países, onde seu portfólio de marcas premium icônicas - incluindo rum BACARDÍ®, gin BOMBAY SAPPHIRE®, vermute MARTINI® , vodca GREY GOOSE®, tequila PATRÓN® e o uísque Scotch blend DEWAR'S® - é elaborado, misturado, envelhecido e engarrafado, pronto para ser apreciado em mais de 170 países ao redor do mundo.

"A Bacardi é realmente um lugar dinâmico e empolgante para trabalhar, e eu não poderia estar mais orgulhoso de ver isso reconhecido com esta certificação", comenta Jean-Marc Lambert, vice-presidente sênior de Operações Globais da Bacardi."Na Bacardi, celebramos a paixão, o compromisso e a experiência de todos nas Operações Globais - de nossos Master Blenders a nossos especialistas em botânicos, mistura, envelhecimento, engarrafamento e design de embalagens e, claro, nossa incrível equipe de cadeia de suprimentos - que trabalha em conjunto para criar nossas belas bebidas."

Os funcionários da Bacardi entrevistados pelo Great Place to Work elogiaram a cultura de respeito e justiça da empresa, com pontuações altas refletindo como todos os funcionários são tratados igualmente. O sentimento de família na Bacardi, um reflexo dos 160 anos de propriedade familiar da empresa, foi destacado com a camaradagem com pontuação alta.

Enquanto isso, 92% disseram que têm orgulho de contar aos outros que trabalham para a Bacardi e 87% se sentem bem com as várias maneiras pelas quais a empresa contribui para as comunidades locais. A Bacardi investe em iniciativas de Responsabilidade Corporativa que estabelecem metas para um futuro mais seguro, brilhante e verde para todos; com foco em fazer a coisa certa por seus consumidores, funcionários, parceiros de negócios, as comunidades onde atua e o meio ambiente.

Os locais da Bacardi que agora possuem a certificação Great Place to Work incluem a sede da MARTINI, em Pessione, Itália; a destilaria de rum BACARDÍ - conhecida como "A Catedral do Rum" - em Cataño, Porto Rico; a fazenda PATRÓN em Jalisco e a casa da tequila CAZADORES® 100% agave azul, Tultitlán - ambas no México; a sede de Operações Globais da Bacardi em Genebra, Suíça; a casa da vodca GREY GOOSE e o Château de Cognac, onde são produzidos os conhaques D'USSÉ® and BARON OTARD® - ambos na França; e pelo segundo ano consecutivo, a destilaria BOMBAY SAPPHIRE na Inglaterra, o centro de operações da empresa com sede em Glasgow e o centro de mistura e maturação de 100 acres, Poniel, e todas as cinco destilarias de uísque escocês de propriedade da Bacardi - Aberfeldy, Aultmore, Craigellachie, Macduff e Real Brackla.

A certificação Great Place to Work segue a recente notícia de que a Bacardi foi nomeada pela Forbes um dos "World's Best Employers".

Sobre a Bacardi

A Bacardi Limited, a maior empresa de capital fechado do mundo dedicada a bebidas alcoólicas, produz e comercializa bebidas destiladas e vinhos internacionalmente reconhecidos. A Bacardi Limited conta com um portfólio de mais de 200 marcas e rótulos, entre eles, o rum BACARDÍ®, a vodca GREY GOOSE®, a tequila PATRÓN®, o uísque Blended Scotch DEWAR'S®, o gin BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os vinhos espumantes MARTINI®, a tequila produzida 100% com agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, como o uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e a vodca ERISTOFF®. Fundada 160 anos atrás em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited é uma empresa de propriedade familiar, emprega atualmente mais de oito mil pessoas, opera unidades de produção em 10 países e comercializa suas marcas em mais de 170 países. Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, inclusive a Bacardi International Limited. Acesse http://www.bacardilimited.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn ou Instagram.

Sobre o Great Place to Work®

Great Place to Work® é a autoridade global em cultura no local de trabalho. Desde 1992, eles pesquisaram mais de 100 milhões de funcionários em todo o mundo e usaram esses insights profundos para definir o que faz um ótimo local de trabalho: confiança. O Great Place to Work ajuda as organizações a quantificar sua cultura e produzir melhores resultados de negócios, criando uma experiência de trabalho de alta confiança para todos os funcionários. A Emprising®, sua plataforma de gerenciamento de cultura, capacita os líderes com pesquisas, relatórios em tempo real e insights necessários para tomar decisões de pessoas orientadas por dados. Seus dados de referência incomparáveis são usados para reconhecer as empresas certificadas pelo Great Place to Work? e as Best Workplaces? nos EUA e em mais de 60 países, incluindo as 100 Melhores Empresas para Trabalhar® e as Melhores do Mundo, publicadas anualmente na Fortune.Tudo o que eles fazem é impulsionado pela missão de construir um mundo melhor, ajudando cada organização a se tornar um Great Place to Work For All?.

Para saber mais, acesse greatplacetowork.com, ouça o podcast Better by Great Place to Work, e leia "A Great Place to Work for All." Junte-se à comunidade no LinkedIn, Twitter e Instagram.

Contato

Phillippa Williams, Gerente de Comunicação Corporativa, pholmes@bacardi.com Andrew Carney, Diretor de Comunicação Corporativa, acarney@bacardi.com

