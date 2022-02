Comunicado do Business Wire :Averix Bio

A Averix Bio anuncia hoje sua entrega de um arquivo mestre de medicamentos (Drug Master File, DMF) à Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (U.S. Food & Drug Administration, FDA) para isolado de canabidiol (CBD). Ao contrário da maioria dos fabricantes, os ingredientes da Averix não são sintéticos, mas feitos a partir do cânhamo industrial fitocanabinoide. A apresentação (DMF 036798) significa o compromisso da Averix Bio para oferecer os ingredientes da mais alta qualidade para ensaios clínicos e os mercados farmacêutico, cosmético, nutracêutico e veterinário.

A Averix Bio é uma produtora em grande escala de ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs) de canabinoide para mercados internacionais. A unidade de fabricação da Averix Bio cumpre as boas práticas de fabricação atuais (current good manufacturing practices, cGMP), atendendo a padrões norte-americanos e internacionais do setor para fabricação de ingredientes e produtos farmacêuticos, incluindo conformidade com 21 CFR Partes 210/211 e ICH Q7. Uma fabricante em conformidade cGMP de nível 200 possui sistemas de gestão de qualidade robustos, testes operacionais rigorosos, matérias-primas de alta qualidade e laboratórios de testes certificados. Além disso, a Averix Bio utiliza um programa de cultivo detalhado, garantindo assim que seu cânhamo industrial seja cultivado localmente, não transgênico, cultivado de maneira sustentável e cuidadosamente rastreado, começando com o solo e a genética.

"A Averix Bio foi criada para ser uma parceira de ingrediente de primeiro nível para a indústria farmacêutica e outras empresas que desejam materiais consistentes e repetíveis. Nossos rigorosos departamentos de processamento e controle de qualidade garantem que nossos parceiros reduzam o risco de sua cadeia de suprimentos e trabalhem com uma empresa comprometida com nosso lema: rastreável, transparente e confiável. Ao contrário da maioria das empresas, nossos materiais começam verdadeiramente com um programa de cultivo focado no solo e genética do cânhamo, finalizando com ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs). Eu não poderia estar mais orgulhoso da nossa equipe, das longas horas em busca de um registro DMF, e do compromisso interno com a qualidade", disse Miles Wright, diretor executivo da Averix Bio.

Sobre a Averix Bio

A Averix Bio é uma empresa de pesquisa e extração de canabinoide, com sede nos Estados Unidos, produzindo IFA de fitocanabinoide em conformidade cGMP com 21 CFR Parte 210 e Parte 211 e ICH Q7. A empresa oferece ingredientes canabinoides da mais alta qualidade para uso nos setores farmacêutico, nutracêutico, alimentos e bebidas, cosmético e veterinário. A Averix Bio garante qualidade consistente da semente à prateleira, formando o sustentáculo de um alicerce corporativo baseado na rastreabilidade, transparência e confiança. Liderada por uma equipe de classe mundial com décadas de cGMP e experiência farmacêutica, a Averix Bio tem a missão de trazer soluções médicas mais saudáveis à base de canabinoides para pacientes no mundo inteiro. Para mais informações, envie um e-mail para Miles Wright (miles@averixbio.com) ou entre em contato com a empresa pelo telefone +1 252-220-0887.

Contato

Miles Wright miles@averixbio.com +1 252-220-0887

