Com fraturas no pé, volante da Juve McKennie ficará 2 meses afastado

O meia da Juventus de Turim Weston McKennie, que deixou o campo a dez minutos do final da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões fora de casa contra o Villarreal (1-1), na terça-feira, sofreu fraturas no pé esquerdo e ficará fora por cerca de dois meses, informou seu clube italiano nesta quarta-feira.

O americano de 23 anos sofreu "fraturas no segundo e terceiro metatarsos", especificou a 'Vecchia Signora' em seu site, acrescentando que o "período de recuperação é de cerca de oito semanas".

McKennie (28 jogos, 4 gols marcados nesta temporada contando todas as competições) foi substituído aos 81 minutos após sofrer uma entrada do atacante equatoriano do Villarreal, Pervis Estupiñán, que havia acabado de entrar em campo.

A Juve também anunciou que o lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro, que foi substituído no intervalo, sofreu uma lesão na panturrilha esquerda. Ele vai ficar afastado por pelo menos dez dias.

