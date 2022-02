Biden vai sancionar empresa responsável por construção do gasoduto Nord Stream 2

A administração do presidente Joe Biden planeja impor sanções à empresa que está construindo o gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha. O movimento segue o anúncio dos alemães de que não prosseguiriam com a certificação do projeto.

As sanções contra a empresa Nord Stream 2 AG e seu presidente executivo fazem parte da resposta do governo à decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de reconhecer a autonomia de duas regiões separatistas no leste da Ucrânia, disse uma autoridade dos EUA.

O Departamento de Estado não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Fonte: Dow Jones Newswires

