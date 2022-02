Benfica e Ajax empatam (2-2) em Lisboa no jogo de ida das oitavas da Champions

Benfica e Ajax, dois times tradicionais do futebol europeu, empataram em 2 a 2 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, em Lisboa.

O sérvio Dusan Tadic abriu o placar aos 18 minutos mas o Benfica empatou com um gol contra do atacante do Ajax Sébastien Haller (26) que se redimiu três minutos depois marcando o seu (29). O ucraniano Roman Yaremchuk deixou tudo igual no segundo tempo (72).

Com esse resultado o atual líder da liga holandesa e o terceiro colocado no campeonato português vão decidir a vaga no dia 15 de março na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã.

