Atlético de Madrid e Manchester United empatam (1-1) na ida das oitavas da Champions

Atlético de Madrid e Manchester United empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, deixando o confronto totalmente em aberto.

O time espanhol abriu o placar com um gol de cabeça do atacante português João Félix logo no início do jogo (7), mas Anthony Elanga empatou na reta final (80). Com esse resultado a vaga nas quartas de final será decidida dentro de três semanas em Old Trafford.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

gr/dr/aam

Tags