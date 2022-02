UE adotará primeiras sanções contra a Rússia por crise na Ucrânia

A União Europeia (UE) adotará nesta terça-feira (22) sanções contra a Rússia após o reconhecimento da independência das regiões separatistas do leste do da Ucrânia, anunciou o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell.

Em Paris, onde acontece o fórum europeu sobre cooperação, Borrell anunciou a convocação de uma reunião de emergência dos ministros das Relações Exteriores da UE e que "esta tarde serão decididas as sanções".

"Temos que agir rápido, isto quer dizer esta tarde, em Paris", afirmou, sem revelar detalhes sobre as sanções e confiante de que serão aprovadas de forma "unânime".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Borrell ressaltou que no momento não está acontecendo uma "invasão em larga escala, mas as tropas russas entraram em território ucraniano", na região de Donbas.

A UE advertiu na segunda-feira que aprovaria sanções caso Moscou reconhecesse a independência das regiões separatistas pró-Rússia de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia.

"Há medidas diferentes e seu grau depende do nível de agressão", afirmou Borrell.

O presidente russo Vladimir Putin reconheceu na segunda-feira a independência das duas regiões e ordenou às tropas russas que entrem nos territórios, desafiando assim os países ocidentais, cujas relações com Moscou enfrentam a pior crise desde o fim da Guerra Fria.

sst/bl/zm/mar/fp

Tags