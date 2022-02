Ucrânia exige interrupção 'imediata' do gasoduto Nord Stream 2

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, exigiu nesta terça-feira (22) a interrupção "imediata" do projeto do gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha, após a decisão de Moscou de reconhecer como "repúblicas" duas regiões separatistas no leste deste país.

"Concordamos sobre a necessidade de impor sanções imediatas contra este novo ato de agressão contra a Ucrânia", declarou Zelensky, em uma entrevista coletiva ao lado de seu homólogo da Estônia, Alar Karis.

"Essas sanções devem incluir a interrupção total do Nord Stream 2", acrescentou, referindo-se ao gasoduto que está concluído, mas não entrou em operação à espera do sinal verde da Alemanha.

