Turquia financia construção de casas para refugiados no norte da Síria

"Quando descobri que estávamos nos mudando para uma casa, não acreditei", diz Maryam Al-Hussein, viúva e mãe de quatro filhos, que mora em um complexo residencial financiado pela Turquia no norte da Síria, depois de passar um ano em um barraca em um campo de refugiados.

"Fiquei tão feliz que não pensei em nada além da mudança", comenta Al-Hussein, de 28 anos, ao chegar em sua nova casa, em uma região que escapa ao controle de Damasco.

O complexo residencial, construído perto da cidade de Al-Bab, controlado pelas forças turcas e seus aliados sírios desde 2016, é o mais recente de uma série de projetos habitacionais patrocinados por Ancara.

A Turquia tenta criar uma "zona segura" ao longo de sua fronteira para impedir que sírios deslocados pela guerra cruzem a fronteira e permitir que Ancara devolva alguns dos milhões de refugiados que já estão em solo turco.

As autoridades locais e seus patrocinadores turcos apresentam a construção de moradias como uma ação humanitária para ajudar as famílias deslocadas.

A ONG turca Humanitaire Relief Foundation (IHH) afirma ter apoiado a construção de mais de 18.000 casas no noroeste da Síria desde 2019.

A lira turca tornou-se a moeda principal e a Turquia até contribuiu para a criação de hospitais, correios e escolas que ensinam a língua turca.

"Mais de 50.000 pessoas se instalaram nas casas que construímos até agora", disse à AFP o secretário-geral do IHH, Durmus Aydin. Segundo ele, 100 mil pessoas estarão alojadas até abril em 24.325 casas construídas pelo IHH.

O último complexo residencial foi concluído este mês perto de Bizaah, 3 km a leste de Al-Bab, com o apoio da Agência de Gerenciamento de Emergências e Desastres do Governo da Turquia (AFAD), segundo autoridades locais.

Consiste em 300 unidades idênticas de concreto de um andar com grandes portas de metal e pequenas janelas laterais. Cada unidade tem dois quartos, uma cozinha e um banheiro, e está equipada com sua própria caixa d'água.

Segundo Aydin, o custo de construção de uma unidade de 40 m2 é de 2.500 dólares.

O complexo - um dos muitos projetos habitacionais semelhantes apoiados pela AFAD - também inclui uma mesquita e uma escola.

De acordo com as autoridades locais, um centro médico está em construção.

Maryam perdeu o marido em combate e foi deslocada pela guerra em 2019. Desde então, vive em campos com seus quatro filhos, seu pai e seu irmão em condições difíceis.

"No inverno, uma casa é melhor, porque a chuva não entra", explica. "No verão fica fresco porque a pedra protege do calor, enquanto o tecido transforma as tendas num forno."

O complexo habitacional de Bizaah foi construído em um terreno administrado por um conselho local com "total cooperação de nossos irmãos turcos", diz Hussein Al Isale, que supervisiona o reassentamento de famílias deslocadas.

"Estas casas são abrigos temporários para nossos irmãos deslocados", acrescenta o funcionário local. Muitas famílias deslocadas são gratas à Turquia, mas não Mohamad Haj Musa, um pai de quatro filhos de 38 anos que vive em campos desde que a guerra o obrigou a deixar sua cidade natal, Idlib, há cinco anos.

Para ele, a vida entre quatro paredes de concreto é apenas "um pouco diferente" da de uma barraca. "Estamos mentindo um para o outro", diz ele. Porque o que "queremos (é) uma solução (permanente). Queremos ir para casa", explica com tristeza.

