Suisse Secrets: banco suíço manteve conta de criminosos condenados

Entre os clientes do Credit Suisse, segunda maior instituição financeira da Suíça, estariam pessoas envolvidas com lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e assassinato

Um vazamento de dados revelado por diversos veículos de imprensa nesse domingo, 20, mostrou que o banco suíço Credit Suisse manteve, por anos, contas de criminosos condenados. As informações foram analisadas por mais de 160 jornalistas, ao longo de meses, antes da publicação.



As informações foram levadas ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung, o mesmo responsável pela divulgação dos Panama Papers. Segundo o veículo, o vazamento veio de um denunciante interno do banco.

O jornal é ligado ao Organized Crime and Corruption Reporting Project (Projeto de Reportagens em Crime Organizado e Corrupção, OCCRP na sigla em inglês). A OCCRP, como o nome indica, é uma rede internacional de imprensa dedicada a investigar escândalos de corrupção.



Nos meses seguintes, quase 50 jornais ligados à OCCRP, em 39 países, se dedicaram a investigar as informações. O trabalho revelou a conivência do Credit Suisse com dinheiro proveniente de crimes como tráfico de drogas, fraude financeira, lavagem de dinheiro e desvios em governos autoritários.

O vazamento contém informações de registros bancários mantidos por décadas — os primeiros remontam aos anos 1940. No entanto, há dados mais recentes, com algumas contas estando abertas até hoje.

As informações contidas no vazamento dizem respeito a mais de 18 mil contas bancárias, com mais de 30 mil clientes registrados. O valor aproximado é de 100 bilhões de francos suíços — equivalentes a R$ 556 bilhões.

Credit Suisse abriu contas para criminosos após condenação

Alguns dos exemplos relatados no vazamento indicam que pessoas com condenações por vários crimes conseguiram abrir contas no Credit Suisse mesmo com a origem dos valores sendo comprovadamente criminosa. Entre os casos, há condenados por fraude fiscal, corrupção e até tráfico de pessoas.

De acordo com o relatório, um destes é Stefan Sederholm, um sueco condenado nas Filipinas por manter mulheres em cárcere privado e obrigá-las a realizar shows pornográficos pela internet. Preso na Tailândia, Sederholm foi considerado culpado por tráfico humano em 2011. A conta dele no Credit Suisse, porém, seguiu aberta até 2013.

Caso ainda em andamento é o de um cartel de tráfico de cocaína na Bulgária, cujo processo corre na Justiça suíça, com o banco como um dos réus. Nas investigações, conforme as informações, descobriu-se que o Credit Suisse manteve contas dos criminosos abertas mesmo após a quadrilha ser denunciada.

Outro que se tornou cliente do Credit Suisse após a condenação foi Rodoljub Radulovic, sérvio julgado em 2004 por fraude no mercado de ações. Ele chegou a ter duas contas no banco, ambas abertas após a Justiça estadunidense declarar Radulovic culpado. Elas foram encerradas em 2010.

Ainda mais evidente é o caso de Ronald Li Fook-shiu. Ex-presidente da bolsa de valores de Hong Kong, ele foi condenado em 1990 por cobrar propina para permitir que empresas negociassem ações na bolsa. Em 2000, porém, ele conseguiu abrir uma conta no Credit Suisse, que chegou a ter saldo de 59 milhões de francos suíços (cerca de R$ 328 milhões).

Em situação similar está Eduard Seidel, que foi chefe da Siemens na Nigéria durante os anos 2000. Em 2008, ele foi condenado por pagar suborno a políticos nigerianos para conseguir contratos com o governo. Anos após a condenação, a conta de Seidel no Credit Suisse, com 54 milhões de francos suíços (aproximadamente R$ 300 milhões), seguia aberta. Ela foi encerrada apenas na década seguinte.

Políticos corruptos mantinham contas no Credit Suisse

Outro caso das Filipinas é o do ditador Ferdinand Marcos, que governou o país entre 1965 e 1986. Conforme o relatório, junto com a esposa, Imelda, Ferdinand desviou mais de 10 bilhões de dólares das Filipinas durante seu governo.

O Credit Suisse chegou a auxiliar o casal a abrir contas com nomes falsos. Uma advogada que ajudou Ferdinand e Imelda a desviar verbas, condenada em 1992 por lavagem de dinheiro, conseguiu abrir uma conta no banco em 2000.

Há mais ditadores na lista de clientes do Credit Suisse. Nos anos 1990, os filhos de Sani Abacha, que governou a Nigéria de 1993 até sua morte, em 1998, tiveram mais de 200 milhões de dólares (cerca de R$ 1,1 bilhão) em contas na instituição. Elas foram encerradas em 1999, somente após o escândalo vir a público.

Também ligados a governos estão mais de 20 funcionários públicos e políticos venezuelanos. A maior parte dos casos envolve desvios de dinheiro na estatal petrolífera Petróleos de Venezuela S/A (PDVSA). Ao todo, mais de 100 milhões de francos suíços (cerca de R$ 560 milhões) em contas no Credit Suisse têm ligações com escândalos de corrupção na Venezuela.

Um caso notório é o de Hosni Mubarak, ditador que governou o Egito de 1981 a 2011. Os filhos do ditador, Alaa e Gamal, chegaram a ter 232 milhões de francos (aproximadamente R$ 1,3 bilhão) no Credit Suisse.

Outras figuras ligadas a Mubarak constam na lista de clientes: o empresário Hussein Salem, consultor financeiro de Hosni; Hisham Talaat Moustafa, político próximo ao ditador, condenado em 2009 como mandante do assassinato de uma ex-namorada; e Omar Suleiman, chefe de espionagem do governo egípcio sob Mubarak.

Ainda no Oriente Médio, uma série de oficiais de órgãos de inteligência tiveram contas próprias, ou no nome de parentes próximos, no Credit Suisse. Além de Suleiman, no Egito, há Sa'ad Kheir, da Jordânia, que chegou a ter mais de 28 milhões de francos suíços (cerca de 160 milhões de reais) no banco.

O general paquistanês Akhtar Abdur Rahman e o iemenita Ghaleb Al-Quamish, que foram chefes de espionagem em seus países, também figuram na lista de clientes do banco. Todos têm ligações com episódios de tortura e violações diversas de direitos humanos.

Credit Suisse alega que dados vazados são antigos

Procurado pelo OCCRP, o Credit Suisse alega seguir as leis do sistema financeiro suíço. O banco disse, também, que realiza checagens de risco e investiga suspeitas de irregularidades - práticas chamadas de compliance no meio corporativo.

O banco pontua que a maioria dos dados vazados é "histórico", com situações que aconteceram décadas antes. Deste modo, segundo o Credit Suisse, as informações não refletiriam a posição atual da empresa sobre clientes com dinheiro potencialmente ilegal.

Funcionários e ex-funcionários do Credit Suisse ouvidos pelo OCCRP, sob a condição de anonimato, porém, desmentem a versão oficial. Segundo essas fontes, é uma prática recorrente na instituição ignorar a origem do dinheiro em clientes muito ricos.

De acordo com os entrevistados, há uma cultura "altamente tóxica" na empresa. A alegação é que contas "menores", de até 1 milhão de dólares, são investigadas, mas o Credit Suisse estimula "olhar para o outro lado" em casos de dezenas de milhões de dólares.

Um executivo do banco chegou a dizer que, ao tomar ações para encerrar contas de clientes suspeitos, os funcionários correm o risco de represálias. Nos casos com mais dinheiro envolvido, os clientes sequer passam pela estrutura do sistema bancário tradicional, lidando diretamente com gestores no topo da cadeia de comando.

