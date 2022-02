Rússia estabelece relações diplomáticas com regiões separatistas da Ucrânia

A Rússia anunciou oficialmente nesta terça-feira (22) ter estabelecido relações diplomáticas com as duas regiões separatistas do leste da Ucrânia, cuja independência o presidente Vladimir Putin reconheceu, sob duras críticas de Kiev e dos ocidentais.

Moscou e as "repúblicas" separatistas de Donetsk e Lugansk, não reconhecidas pela comunidade internacional, entraram em acordo sobre o "estabelecimento de relações diplomáticas", declarou o ministério russo de Relações Estrangeiras em um comunicado.

as-gkg/blb/mvv

