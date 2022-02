Rússia enfrenta duras sanções após reconhecer separatistas da Ucrânia

Rússia enfrenta duras sanções após reconhecer duas regiões separatistas da Ucrânia, o que também abre a possibilidade do envio de tropas de Moscou, e Berlim já anunciou que suspende a autorização para um gasoduto estratégico entre os dois países.

O presidente russo Vladimir Putin reconheceu na segunda-feira como "repúblicas" os separatistas de Donetsk e Lugansk, em um acordo que prevê também defender esses grupos da região ucraniana do Donbass.

A diplomacia russa esclareceu que "por enquanto" não tem intenções de enviar tropas para as regiões separatistas, mas destacou que no acordo está prevista a entrega de "ajuda militar".

O presidente ucraniano Volodimir Zelenski pediu aos seus aliados ocidentais que respondam com contundência à decisão anunciada pela Rússia, a quem acusa de continuar a "agressão militar" contra seu país, que já perdeu em 2014 a península da Crimeia, anexada por Moscou.

O chanceler alemão Olaf Scholz reagiu rapidamente e anunciou que suspendeu a autorização do controverso gasoduto Nord Stream 2 que liga a Rússia à Alemanha, evitando passar pela Ucrânia.

A Casa Branca celebrou o anúncio alemão e declarou que lançará seu próprio arsenal de sanções, depois que o presidente americano Joe Biden publicou um decreto que proíbe qualquer interação financeira com as duas regiões separatistas ucranianas.

A União Europeia, por sua vez, analisa uma proposta de bloquear as autoridades russas do acesso a mercados e serviços financieros do bloco e sancionar bancos que financiam as operações militares russas em áreas separatistas da Ucrânia.

Em Londres, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson ameaçou afetar cinco bancos russos e três bilionários, vetando-os de seu sistema financeiro.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou uma reunião extraordinária para esta terça-feira com os 30 embaixadores na aliança militar ocidental.

Nas ruas de Kiev, a notícia do reconhecimento dos separatistas gera medo de uma escalada do conflito.

"Estou realmente assustado, tenho muita família" no leste da Ucrânia, disse à AFP Artem Ivaschenko, de 22 anos, natural de Donetsk. "Há oito anos moro em Kiev e essa é a notícia mais terrível que recebi desde então", acrescentou.

O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov, alertou que o país tem momentos complicados pela frente e acusou a Rússia de querer "ressuscitar a URSS", um bloco do qual a Ucrânia fez parte até 1991.

Em Moscou, Putin manteve seu argumento e afirmou que não busca "restaurar um império".

O governo russo também disse estar disposto a negociar e o ministério das Relações Exteriores em Moscou declarou que o chanceler Serguéi Lavrov se reunirá com seu homólogo americano Antony Blinken na quinta-feira em Genebra, como estava previsto.

Além da amiguidade e da amplitude do possível deslocamento de tropas russas, outra questão que está no ar são as fronteiras que a Rússia dará a essas "repúblicas" separatistas, já que administrativamente esses territórios ucranianos são mais vastos do que as áreas reivindicadas pelos separatistas pró-russos.

O governo russo não informou nenhuma precisão até o momento.

Na linha do front, onde as hostilidades aumentaram nos últimos dias, a situação parecia mais calma pela manhã.

Em Shchastia, uma pequena cidade localizada no leste da Ucrânia, próxima às áreas separatistas, os moradores limpavam os danos provocados pela queda de um obus.

Valentina Shmatkova, de 59 anos, contou que estava dormindo quando os projéteis caíram, quebrando os vidros de seu apartamento.

"Não estávamos esperando. Não pensávamos que Ucrânia e Rússia não chegariam a um acordo no final", lamentou. "Não pensei que haveria um conflito".

"Acreditava que nosso presidente e o presidente russo eram inteligentes e prudentes", acrescentou.

O anúncio de Putin reacendeu o conflito nesta região separatista do leste da Ucrânia, onde já morreram 14.000 pessoas desde 2014 e onde há violações à trégua imposta pelos acordos de Minsk em 2015.

A tensão atingiu também os mercados de ações asiáticos, que fecharam em baixa. Os europeus iniciaram a operação com perdas, enquanto o petróleo é negociado em alta.

