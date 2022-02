Principais reações ao anúncio da Rússia sobre a Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu na segunda-feira a independência das regiões separatistas pró-russas do leste da Ucrânia. Veja as principais reações esta nova fase na crise em curso:

- ONU: O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, denunciou "uma violação da integridade territorial e da soberania da Ucrânia", "incompatível com os princípios da Carta das Nações Unidas".

- UNIÃO EUROPEIA: A UE chamou o reconhecimento das regiões separatistas como uma "flagrante violação do direito internacional e dos acordos de Minsk" e vai punir "os envolvidos neste ato ilegal", segundo o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.

A UE decidirá hoje sobre as primeiras sanções contra a Rússia.

- OTAN: O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, condenou a decisão: "Os Aliados exortam a Rússia, nos termos mais enérgicos, a escolher o caminho da diplomacia, a renunciar imediatamente ao seu maciço reforço militar na Ucrânia e à retirada de suas forças de acordo com suas obrigações e compromissos internacionais".

- OSCE: A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa organiza uma reunião extraordinária e pede que Moscou "cancele imediatamente esta decisão" que "constitui uma violação do direito internacional e dos princípios fundamentais da OSCE".

- ESTADOS UNIDOS: A decisão russa contradiz o "compromisso da Rússia com a diplomacia" e merece uma resposta "firme" e "rápida", segundo o secretário de Estado, Antony Blinken.

- FRANÇA: O presidente Emmanuel Macron condenou a decisão de Vladimir Putin e pediu "sanções europeias direcionadas" contra Moscou.

- ITÁLIA: O primeiro-ministro Mario Draghi expressou sua "mais forte condenação" à decisão russa, "uma violação inaceitável da soberania democrática e da integridade territorial da Ucrânia".

- ALEMANHA: Para a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, Vladimir Putin "nega todos os seus compromissos" perante a comunidade internacional. "Advertimos expressamente contra qualquer nova escalada militar da Rússia".

- POLÔNIA: Para o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, a decisão "equivale a uma rejeição do diálogo e uma violação flagrante do direito internacional". Ele pede uma reunião de emergência do Conselho Europeu.

- PAÍSES BÁLTICOS: Para a Lituânia, a decisão de Moscou "prova o total desrespeito ao direito internacional e às cartas da ONU", segundo Gabrielius Landsbergis, ministro das Relações Exteriores. "Continuo convencido de que tal escalada deve ser sancionada".

Na Letônia, o governo denunciou "uma violação grosseira do direito internacional", que terá um impacto de longo prazo na situação geral de segurança na Europa. Ele pediu à comunidade internacional "as medidas mais fortes possíveis" com "fortes sanções econômicas" e uma "ação apropriada da OTAN".

Na Estônia, o primeiro-ministro Kaja Kallas pediu "fortes sanções" contra este "grave ataque à soberania e integridade territorial da Ucrânia".

- REPÚBLICA TCHECA: O primeiro-ministro Petr Fiala acusou a Rússia de "um ato de agressão contra um Estado vizinho soberano" e apoia "uma reação conjunta da UE e parceiros", referindo-se no Twitter ao esmagamento da Primavera de Praga em 1968: "nossa própria história nos lembra que tais medidas contra Estados soberanos vizinhos nunca levam à paz".

- REINO UNIDO: O primeiro-ministro Boris Johnson denunciou "uma flagrante violação da soberania" da Ucrânia e um "repúdio" aos acordos de paz de Minsk. Ele anunciou "uma primeira série" de sanções econômicas que "atingirão muito a Rússia".

- CHINA: Pequim não condenou explicitamente a Rússia e pediu aos atores da crise ucraniana que "mostrem moderação e evitem qualquer ação que possa alimentar as tensões".

- JAPÃO: O primeiro-ministro Fumio Kishida condenou "fortemente" as ações russas, considerando que violam a soberania e a integridade territorial da Ucrânia: "Se ocorrer uma invasão, coordenaremos uma resposta forte, incluindo sanções, em consulta com o G7 e a comunidade internacional".

- AUSTRÁLIA: O primeiro-ministro Scott Morrison é a favor da adoção de "sanções fortes e severas contra a Rússia".

- TURQUIA: A decisão de Moscou é "inaceitável", estimou o presidente Recep Tayyip Erdogan. "Pedimos às partes interessadas que mostrem bom senso e cumpram o direito internacional".

- IRÃ: O ministério das Relações Exteriores pediu que Moscou e Kiev se "contenham", considerando que "infelizmente as intervenções e ações provocativas da OTAN e principalmente dos Estados Unidos complicaram a situação na região".

- SÍRIA - Damasco "apoia" a decisão russa e "cooperará" com as repúblicas de Donetsk e Lugansk, segundo o ministro das Relações Exteriores, Fayçal al-Meqdad, citado pela agência oficial SANA. "O que o Ocidente está fazendo agora contra a Rússia é semelhante ao que fez contra a Síria durante a guerra terrorista."

