Praticante de windsurfe luta contra chuva e fortes ventos durante a tempestade na Europa

Imagens impressionantes mostram um praticante de windsurfe que precisou lutar contra as fortes rajadas de vento e chuva para se manter de pé em meio a tempestade Eunice, que atinge a Europa. O caso foi registrado no último sábado, 19, nos Países Baixos, e foi compartilhado nas redes sociais.

A gravação mostra o surfista Jelle Stoop tentando se segurar nas asas do equipamento em Brouwersdam, uma barragem de 6,5 Km. A área é conhecida por ser um local para fazer atividades aquáticas.

"Ontem a tempestade Eunice trouxe algumas condições malucas, velocidade do vento de até 87 nós. As condições mais loucas que já estive na água, nunca me senti tão vivo", escreveu o surfista no Instagram.

Porém, as manobras feitas pelo surfista contrariam as recomendações das autoridades locais para a segurança.

A tempestade Eunice, que atingiu o noroeste da Europa com fortes rajadas de vento na costa alemã, já matou pelo menos 16 pessoas e causou extensos danos materiais e cortes de energia.

Assista ao momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jelle Stoop (@jellestoop)

