UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia pede "sanções severas" contra a Rússia e cogita romper relações diplomáticas

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia pede "sanções severas" à Rússia e cogita romper relações diplomáticas

As autoridades ucranianas exigiram nesta terça-feira (22) que os países ocidentais apresentem uma resposta severa contra a Rússia, enquanto aguardam para observar a dimensão do envio de tropas anunciado por Moscou depois que o presidente Vladimir Putin reconheceu a independência das regiões separatistas do leste da Ucrânia.

(Ucrânia Rússia EUA UE conflito diplomacia ONU, 920 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

AVDIIVKA:

Ucranianos da linha de frente prontos para partir a qualquer momento

"No momento, eles estão atirando tão forte como em 2015", comenta Anna Velishko, 39 anos, ao se aproximar da janela do apartamento em que mora, no nono andar de um edifício quase em ruínas dee Avdlivka, uma localidade da região leste da Ucrânia.

(Ucrânia Rússia conflito diplomacia refugiados, 570 palavras, já transmitida)

BERLIM:

Alemanha suspende autorização para gasoduto Nord Stream 2 por crise ucraniana

O chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou nesta terça-feira (22) a suspensão da autorização para o controverso gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha, depois que Moscou reconheceu a independência de duas repúblicas separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia.

(Alemanha conflito EUA diplomacia Ucrânia Rússia)

PEQUIM:

China se aproxima da Rússia, mas mantém cautela sobre crise ucraniana

China e Rússia acenderam os alertas do Ocidente este mês com sua declaração de amizade mais importante em décadas, mas Pequim deu sinais de que não apoiará Vladimir Putin, se invadir a Ucrânia.

(Rússia conflito diplomacia China Ucrânia, 660 palavras, já transmitida)

PARIS:

Principais reações ao anúncio da Rússia sobre a Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu na segunda-feira a independência das regiões separatistas pró-russas do leste da Ucrânia. Veja as principais reações esta nova fase na crise em curso:

(Rússia Ucrânia conflito diplomacia, 810 palavras, já transmitida)

PARIS:

As guerras em que a Rússia se envolveu desde a queda da URSS

Da Chechênia à Síria passando pela Ucrânia, a Rússia de Vladimir Putin esteve envolvida em várias guerras desde a queda da União Soviética em 1991.

(Rússia conflito diplomacia Ucrânia, 680 palavras, já transmitida)

PARIS:

Ucrânia centraliza há meses as tensões entre Rússia e Ocidente

O reconhecimento por Moscou da independência de Donetsk e Lugansk, os territórios separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia, é uma nova escalada na crise entre a Rússia e os países ocidentais que começou em novembro de 2021.

(EUA conflito Rússia diplomacia política Ucrânia, Cronologia, 890 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

SÃO PAULO:

Com a pandemia, saúde também inspira a arte de rua em São Paulo

A imagem de mãos unidas em oração com um estetoscópio pendurado cobre um muro do Hospital das Clínicas de São Paulo, o último de uma série de murais inspirados na saúde e na ciência surgidos na cidade durante a pandemia.

(Brasil pandemia arte, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Rainha Elizabeth II, com covid, suspende compromissos de terça-feira

A rainha Elizabeth II cancelou os compromissos previstos para esta terça-feira (22) devido a sintomas "leves" de coronavírus, informou o Palácio de Buckingham.

(GB vírus realeza epidemia)

-- ÁSIA

GENEBRA:

China e Rússia ainda fornecem armas à junta militar de Mianmar, denuncia especialista da ONU

Dois países membros do Conselho de Segurança da ONU, Rússia e China, além da Sérvia, continuam fornecendo armas à junta militar de Mianmar, que utiliza os equipamentos para atacar os civis desde o golpe de Estado de 2021, denunciou um especialista em direitos humanos da ONU.

(Mianmar armas Rússia China ONU direitos Sérvia, 490 palavras, já transmitida),

CHEONGJU:

Lee Jae-myung, o ex-menino trabalhador que almeja a presidência da Coreia do Sul

As desigualdades sociais são uma fonte fértil de inspiração para a ficção na Coreia do Sul, como demonstrado por "Round 6" ou "Parasita", mas representam um grave problema nacional que Lee Jae-myung, que cresceu na miséria e trabalhou quando criança, espera resolver se for eleito presidente.

(CoreiaSul eleições pobreza trabalho política, 610 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

PARIS:

Os desaparecidos, uma ferida ainda aberta da guerra da Argélia

Seis décadas depois, a ferida permanece aberta para Mohamed Tazir, cujo avô desapareceu sem deixar rastro, depois que o Exército francês levou-o diante de seus olhos.

(Argélia França história desaparecidos política guerra, 480 palavras, já transmitida)

OCEAN VIEW:

Na África do Sul, polícia luta contra rinhas de cães

Rinhas de cães são ilegais na África do Sul. Em Ocean View, porém, uma curiosa cidade criada durante o Apartheid para que a espetacular costa entre mar e montanha fosse privilégio apenas dos brancos, alguns ainda desafiam o tabu desses confrontos mortais.

(ÁfricaSul animais cães crime, 400 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

BIZAAH:

Turquia financia construção de casas para refugiados no norte da Síria

"Quando descobri que estávamos nos mudando para uma casa, não acreditei", diz Maryam Al-Hussein, viúva e mãe de quatro filhos, que mora em um complexo residencial financiado pela Turquia no norte da Síria, depois de passar um ano em um barraca em um campo de refugiados.

(Síria conflito refugiados Turquia, 570 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

RIO DE JANEIRO:

Grandes mineradoras têm terras indígenas brasileiras na mira

Grandes empresas de mineração buscam se expandir por terras indígenas brasileiras atualmente protegidas na floresta amazônica, impulsionadas por bilhões de dólares de bancos internacionais e empresas de investimento, segundo um relatório publicado nesta terça-feira (22).

(Brasil meio ambiente minas direitos, 500 palavras, já transmitida)

TÓQUIO:

Pop urbano japonês viraliza anos depois de seu boom

Tel Liyanto não tinha nascido no boom japonês da década de 1980, mas ele adora os sucessos de pop urbano da época, que se tornaram virais graças a uma geração internacional de jovens fãs.

(Japão música lazer internet, 620 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

Acompanhamento dos jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões

