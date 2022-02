ONU/Guterres: defendemos soberania e a integridade territorial da Ucrânia

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou nesta terça-feira, 22, que, de acordo com as resoluções do Conselho de Segurança e a Assembleia Geral do organismo, defende "a soberania e integridade territorial da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas". Em coletiva de imprensa, o dirigente disse que "a decisão da Federação Russa de reconhecer a chamada 'independência' de certas áreas das regiões de Donetsk e Luhansk é uma violação da integridade territorial e da soberania da Ucrânia".

Segundo ele, Moscou deve passar a obedecer as deliberações da organização, uma vez que "os Estados-Membros aceitaram todos os princípios da ONU e devem aplicá-los todos", não sendo possível escolher quais serão cumpridos de maneira arbitrária. Guterres defender uma saída diplomática da crise, e disse estar comprometido "com todas as maneiras de resolver a crise sem derramamento de sangue".

"Precisamos de desescalada agora", afirmou, além de pedir por um cessar-fogo. Sobre as tropas russas enviadas ao território ucraniano, Guterres mencionou uma perversão do termo "manutenção de paz", que foi utilizado por Moscou. Segundo ele, "quando as tropas de um país entram no território de outro país sem o seu consentimento, não são pacificadores imparciais".

