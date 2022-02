Medvedev: europeus pagarão gás natural mais caro após suspensão de gasoduto

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou, em publicação no Twitter nesta terça-feira, que a decisão da Alemanha de suspender a certificação do gasoduto Nord Stream 2 encarecerá o gás natural na Europa. "Bem-vindo ao admirável mundo novo, onde os europeus vão muito em breve pagar 2 mil euros por mil metros cúbicos de gás natural", escreveu Medvedev, que é ex-presidente da Rússia.

Mais cedo, o chanceler alemão, Olaf Scholz, informou que impediria o aval ao projeto, após a Rússia anunciar o reconhecimento das regiões separatistas no Leste da Ucrânia.

O gasoduto é fonte de divergências entre Alemanha e Estados Unidos desde a concepção. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou, também nesta terça, que os Estados Unidos saúdam a decisão da Alemanha de suspender a certificação do gasoduto.

