McConnel: Putin comete escalada e 'mundo está observando' resposta americana

Líder do Partido Republicano no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell afirma que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, desistiu da diplomacia em prol de uma escalada nas tensões e da "invasão de um país soberano", a Ucrânia. Em comunicado, o político americano diz que a ameaça de Moscou "não parará com a Ucrânia" e que "todas as nações livres do mundo serão afetadas", caso a "agressão de Putin não seja confrontada".

"O mundo está observando. Nossos aliados, nossos adversários e países neutros julgarão o Ocidente por nossa resposta - e planejarão seus futuros a partir disso", acredita McConnell. O político da oposição pede "sanções devastadoras" contra o Kremlin e que o presidente democrata Joe Biden tome logo esse passo. Ele elogia o fato de que a Alemanha suspendeu o projeto do gasoduto Nord Stream 2 e pede que o projeto seja cancelado de modo permanente.

O senador ainda critica as "crescentes ameaças representadas por décadas de modernização militar chinesa e russa" e pede que os EUA reforcem suas forças militares.

