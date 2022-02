Johnson anuncia sanções a 5 bancos e a 3 indíviduos russos de alto patrimônio

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, informou nesta terça-feira, 22, em discurso ao Parlamento, as primeiras sanções que seu país vai impor à Rússia em resposta ao reconhecimento da independência de duas regiões no leste da Ucrânia. De acordo com ele, o movimento será feito em conjunto com os Estados Unidos, Alemanha, França e outros aliados.

Segundo Johnson, os bancos russos Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank e Black Sea Bank sofrerão sanções, assim como três indivíduos com alto patrimônio, entre eles o bilionário e dono do grupo de investimento privado Volga Group Gennady Timchenko.

Johnson disse que as sanções serão impostas pois a entrada de tropas russas nas regiões de Donetsk e Luhansk sob o pretexto de missão de paz configuram uma nova invasão de Moscou, que em 2014 tomou a Crimeia dos ucranianos. Segundo o premiê, as sanções farão da Rússia um pais "mais pobre e isolado, envolto em um conflito com uma nação vizinha".

O Reino Unido também enviará ajuda humanitária à Ucrânia, incluindo US$ 500 milhões em financiamento bancário. Johnson ainda afirmou que seu país e os aliados não vão desistir da diplomacia. "A buscaremos até o último momento", disse.

