Homem armado faz reféns em loja da Apple Store em Amsterdã (polícia)

Uma tomada de reféns está em andamento em uma filial da Apple Store em uma importante praça de Amsterdã, invadida por um homem armado nesta terça-feira (22), mobilizando policiais que cercam a loja.

"Uma tomada de reféns está em curso atualmente na Apple Store da Leidseplein", informou a polícia de Amsterdã no Twitter, acrescentando que estava "reticente" a dar mais informações "pela segurança das pessoas implicadas".

Mais cedo, a polícia havia reportado pela mesma rede social que havia "alguém com uma arma de fogo em/perto da loja em questão", destacando que agentes estavam "no local com muitas unidades (especializadas) para controlar a situação".

Os agentes não especificaram quantas pessoas estavam na loja, mas a polícia recebeu um informe de assalto à mão armada às 17h40 locais (13h40 de Brasília).

O suposto roubo teria derivado na tomada de reféns, reportou mais cedo a emissora pública holandesa NOS.

Segundo a imprensa local, imagens publicadas nas redes sociais mostraram um homem armado segurando outro, desarmado, em sua mira. Várias testemunhas ouviram disparos dentro da Apple Store.

