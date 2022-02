Homem armado em loja de Amsterdã; polícia está no local

Um homem com uma arma de fogo foi detectado nas proximidades de uma loja em Amsterdã, informou a polícia holandesa nesta terça-feira (22), acrescentando que agentes estavam no local, descrito pela imprensa como uma filial da Apple store.

"Há alguém com uma arma de fogo em/perto da loja em questão, a polícia está no local com muitas unidades (especializadas) controlar a situação", informou o Departamento de Polícia de Amsterdã em um comunicado publicado no Twitter.

