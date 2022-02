EUA: estamos determinados a fazer sanções afetarem economia russa, não a nossa

O vice-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Daleep Singh, afirmou nesta terça-feira, 22, que a administração está determinada a fazer com que as sanções anunciadas recentemente afetem a economia da Rússia, não a americana. Em coletiva de imprensa, o representante disse que o governo vem buscando manter a estabilidade energética, e que para isso está coordenando ações e mantendo contato com países produtores.

Segundo ele, se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tentar tornar o setor de energia uma arma, "vai acelerar diversificação de fontes". Além de energias alternativas, Singh sinalizou para a busca de fornecedores alternativos. O representante apontou que "em coordenação com a Alemanha, decidimos que Nord Stream 2 não será operacional". Em sua visão, tal passo é um ponto de inflexão para independência energética da Rússia.

Singh disse que as ações de hoje contra Rússia foram o começo, citando também as medidas que afetaram especialmente o sistema financeiro do país. Segundo ele, em caso de escalada por parte de Moscou, haverá mais ações por parte dos EUA.

