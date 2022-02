EUA buscam forma de 'evitar que conflito vá mais longe' na Ucrânia

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, o general Lloyd Austin, condenou nesta terça-feira (22) a "última invasão" do território ucraniano por parte da Rússia, e assinalou que Washington está trabalhando com seus aliados para evitar uma escalada ainda maior.

Falando na sede do Pentágono ao lado do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, Austin assinalou que os Estados Unidos vão continuar trabalhando de forma estreita com Kiev e seus aliados "na tentativa de evitar que o conflito vá mais longe".

Além disso, o militar americano de alta categoria louvou a "resposta ponderada" da Ucrânia ao apelar para uma solução pacífica "diante das agressões, provocações e acusações falsas da Rússia".

O presidente russo, Vladimir Putin, "ainda pode evitar a escolha de uma guerra total e trágica", acrescentou Austin.

Em meio à piora da crise com a Rússia, Kuleba está em Washington para manter reuniões com integrantes do alto escalão do governo americano em busca de um apoio militar mais amplo dos Estados Unidos.

Nesse sentido, o funcionário ucraniano indicou que estava em uma missão diplomática, mas ressaltou que, neste momento, "diplomacia também significa defesa".

"Minha mensagem é simples: uma Ucrânia forte é a melhor forma de conter a Rússia", concluiu Kuleba.

A Ucrânia, cercada ao norte, sul e leste por 150.000 soldados russos, quer sobretudo reforçar sua defesa antiaérea.

Vladimir Putin declarou na segunda-feira a independência das regiões pró-russas de Donetsk e Lugansk.

O governo do presidente Joe Biden pareceu hesitar em chamar de "invasão" a entrada de tropas russas nas regiões separatistas do leste da Ucrânia, e disse inicialmente que os soldados russos estão presentes na área há oito anos.

Mas nesta terça, mudou de tom. "Acreditamos que sim, este é o começo de uma invasão", declarou à CNN Jonathan Finer, um alto funcionário da Casa Branca.

Na véspera, a Presidência mencionou a "flagrante violação" dos compromissos internacionais de Moscou.

