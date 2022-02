Dow Jones e Nasdaq perdem quase 2% por inquietações sobre a Ucrânia

Os principais indicadores da bolsa de Nova York aprofundavam suas perdas nesta terça-feira (22) duas horas antes do fechamento devido às preocupações do mercado com a crise na Ucrânia.

O Dow Jones operava em baixa de 1,90%, a 33.449,82 unidades, enquanto o Nasdaq, predominantemente tecnológico, perdia 1,72%, a 13.314,58 pontos.

