CR7 reencontra o Atlético de Madrid na Champions; Benfica e Ajax duelam em Lisboa

Cristiano Ronaldo, liderando em campo o Manchester United, se reencontra com o Atlético de Madrid, uma das suas vítimas preferidas, enquanto Benfica e Ajax vão protagonizar um duelo de antigos campeões europeus, nesta quarta-feira, no encerramento dos jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Ronaldo marcou 25 gols contra o 'Atleti' nos 35 jogos que disputou contra o time 'rojiblanco', sete deles na Champions, incluindo um na final de 2013-2014, vencida pelo Real Madrid na prorrogação (4-1).

Na última vez em que enfrentou o Atlético, CR7 jogava pela Juventus, nas oitavas-de-final da Liga dos Campeões da temporada 2018-2019. O Atlético venceu na ida por 2 a 0, mas em Turim, a equipe italiana com seguiu uma reação incrível e virou o placar agregado com um hat-trick do astro português (3-0).

Em grandes dificuldades no campeonato espanhol desde dezembro (6 derrotas nos últimos 11 jogos), a Liga dos Campeões é praticamente o único troféu que os 'colchoneros' podem conquistar.

É também um título que o Atleti nunca conquistou depois de ter perdido três finais (1974, 2014 e 2016), as duas últimas com Diego Simeone no comando e com o Real Madrid como adversário.

O problema do Atlético este ano é a fragilidade defensiva, algo inédito até agora nas 10 temporadas de Simeone no banco. O esloveno Jan Oblak não sofreu gols no último fim de semana diante do Osasuna (3-0), algo que não conseguia desde 6 de janeiro na Copa do Rei (5-0 contra o Rayo Majadahonda) e depois de sofrer 16 gols em 7 jogos.

Benfica e Ajax, que possuem um total de seis títulos da Ligas dos Campeões (duas para os portugueses e quatro para os holandeses), se enfrentam no último jogo de ida das oitavas de final.

Apesar de serem dois times tradicionais do futebol europeu, não se encontram em um duelo continental desde abril de 1972, quando o Ajax de Johan Cruyff eliminou o Benfica nas semifinais (1-0 e 0-0), antes de conquistar o título.

Meio século depois, os jogadores comandados por Erik Ten Hag parecem favoritos contra o time do português Nelson Veríssimo, embora o Benfica tenha se classificado em dezembro superando o Barcelona na fase de grupos, quando a equipe de Lisboa ainda era comandada por Jorge Jesus, que deixou o clube no dia 28 de dezembro.

Nesta temporada, o Ajax sofreu apenas duas derrotas e as duas no campeonato nacional e acumula sete vitórias consecutivas.

Se classificou brilhantemente para as oitavas de final da Liga dos Campeões depois de somar 6 vitórias em seis jogos, em que se destacou o atacante marfinense Sébastien Haller, artilheiro da atual edição do torneio europeu com 10 gols.

"Antes da competição, se me tivessem dito que ia marcar tantos gols, eu teria dito que não", admitiu o artilheiro no domingo no canal de televisão do clube.

--- Programação das oitavas de final da Liga dos Campeões:

- Quarta-feira (jogo de volta no dia 15 de março)

(17h00) Atlético de Madrid (ESP) - Manchester United (ING)

Benfica (POR) - Ajax (HOL)

- Terça-feira (jogo de volta no dia 16 de março)

(17h00) Chelsea (ING) - Lille (FRA)

Villarreal (ESP) - Juventus (ITA)

Já disputados:

- Terça-feira 15 de fevereiro (jogo de volta no dia 9 de março)

PSG (FRA) - Real Madrid (ESP) 1 - 0

Sporting (POR) - Manchester City (ING) 0 - 5

- Quarta-feira 16 de fevereiro (jogo de volta no dia 8 de março)

RB Salzburg (AUT) - Bayern de Munique (ALE) 1 - 1

Inter (ITA) - Liverpool (ING) 0 - 2

