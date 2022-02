Comunicado do Business Wire :Servify

A Servify, uma startup sediada em Mumbai que trabalha com vários OEMs globalmente como parceiro na entrega de experiência superior de propriedade de produtos, anuncia a aquisição da 247around, uma plataforma de serviço exclusiva na Índia, especializada em serviços domésticos de eletrodomésticos, eletrônicos de consumo e linha branca. Essa aquisição fortalecerá ainda mais a rede de atendimento de serviços da Servify além de produtos inteligentes e ajudará sua expansão para novas categorias de produtos.

Sreevathsa Prabhakar, fundador da Servify, disse: "Continuamos à procura de pessoas com ideias semelhantes e complementando as ofertas para acelerar nosso crescimento. Com a 247around, não apenas integramos uma ótima equipe que está completamente alinhada à nossa visão, mas também uma plataforma de tecnologia e atendimento que nos ajudará a escalar a categoria de eletrodomésticos e eletrônicos".

A aquisição traz as mais de 150 marcas parceiras existentes da 247around para a Servify, além de uma rede de serviços robusta de cerca de 19.000 códigos PIN da Índia.

"Estamos muito felizes, pois essa aquisição permitirá que a 247around escale ainda mais com a Servify e participe globalmente do mercado de ciclo de vida de aparelhos pós-venda de aproximadamente US$ 100 bilhões", afirmou Nitin Malhotra, diretor executivo e cofundador da 247around.

Complementando, Anuj Aggarwal, diretor de tecnologia e cofundador da 247around, disse: "A integração das plataformas Servify e 247around nos ajudará a oferecer uma verdadeira experiência de 360 graus para nossos parceiros e clientes, em várias categorias de produtos. Estamos muito satisfeitos por fazer parte de uma equipe que alcançou grande escala em tão pouco tempo e que continua crescendo imensamente".

Após a aquisição, a 247around operará como uma empresa do grupo Servify. A transação deve ser concluída nas próximas semanas.

Sobre a Servify

A Servify trabalha globalmente com várias marcas OEM e integra sua plataforma de ciclo de vida de produtos para executar sua cobertura estendida e programas inteligentes de troca/atualização. A empresa com sede em Mumbai ampliou seu alcance para vários países (EUA, Canadá, União Europeia, Reino Unido, Turquia, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e outros países do Conselho de Cooperação do Golfo) em um curto período de 6 anos, fazendo parceria com mais de 50 marcas OEM e milhares de seus parceiros do ecossistema. A plataforma Servify processa mais de três milhões de transações mensalmente, com mais de 250 mil usuários da plataforma distribuídos entre varejistas, centros de serviços, centros de contato e equipes administrativas mundialmente, atendendo milhões de consumidores.

