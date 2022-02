Comunicado do Business Wire :Radisys Corporation

A Radisys® Corporation, líder global de soluções de telecomunicações abertas, anunciou hoje o lançamento de sua pilha de software IoT 5G Connect RAN que suporta diversos casos de uso de IoT, desde implementações acionadas por dispositivos de bateria de pouca carga, de custo ultrabaixo, tais como medição e rastreamento de ativo às implementações industriais sensíveis ao tempo, de latência superbaixa e de missão crítica, realidade estendida (extended reality, XR), vigilância por vídeo e implementações vestíveis. O software IoT 5G Connect RAN da Radisys permite um tempo de comercialização rápido para novos casos de uso, enquanto reduz o gasto de CAPEX antecipado. A aceleração resultante do retorno sobre o investimento é um benefício significativo para todo o ecossistema 5G. Para operadores móveis, a pilha de software IoT 5G entrega novos aprimoramentos em funcionalidade, cobertura, latência, baixo consumo de energia, confiabilidade e facilidade de implementação.

-- O software IoT 5G Connect RAN da Radisys libera todo o potencial de 5G ao permitir novos modelos de negócios para OEMs e provedores de serviço para entregar uma variedade de serviços de IoT e casos de uso em diversos setores da indústria. Ele permite diferentes casos de uso de IoT 5G ao oferecer recursos incluindo NB-IoT e eMTC/LTE-M baseados em forma de onda LTE e uRLLC, NR-lite/RedCap e eMBB baseados em forma de onda NR. Oferece também suporte e posicionamento avançado através do recurso de posicionamento de NR para posicionamento interno e externo.

-- Este pacote de software IoT 5G Connect RAN oferece uma lista completa de viabilizadores de tecnologia RAN 5G tanto para redes terrestres e não terrestres (SATCOM) para atender às diversas demandas das soluções de IoT através de uma única base RAN.

-- Ele também oferece flexibilidade de implementação incluindo diferentes implementações CU-UP - com/sem divisão de E1, opções de divisão de arquitetura CU-DU - AiO, divisão de Opção-2/6 CU-DU, divisão de Opção-7.x, entre diferentes plataformas e formatos para soluções internas e externas.

-- A solução de software IoT 5G Connect RAN da Radisys permite que OEMs, ODMs e operadores desenvolvam e implementem economicamente soluções e redes IoT, atendendo a vários segmentos de negócios como industrial, produção, agricultura, hospitalidade, logística, automação de edifícios, cidades inteligentes, serviços públicos incluindo distribuição de energia e medição e muito mais.

Munish Chhabra, vice-presidente sênior e gerente geral de software e serviços da Radisys, declarou: "Estamos entusiasmados por lançar nosso pacote de software IoT 5G Connect RAN em conformidade com 3GPP, oferecendo aos nossos clientes uma pilha rica em recursos, líder do setor, que atende aos vários requisitos das redes e soluções IoT baseadas em 5G. Como este lançamento, a Radisys continua a manter sua liderança na entrega de software 5G baseado em padrões, de plataforma múltipla com opções de implementação flexível para nossos clientes, permitindo que abordem os diversos mercados de IoT".

A Radisys é uma líder global em soluções e serviços de telecomunicações abertas. Suas plataformas desagregadas e serviços de integração potencializam arquiteturas de referência abertas e padrões combinados com software e hardware abertos, permitindo que provedores de serviço impulsionem a transformação digital aberta. A Radisys oferece um portfólio de soluções completas, de terminais digitais as soluções desagregadas e de acesso aberto e principais, a aplicações digitais e plataformas de engajamento. Sua organização de serviços de rede especializados e de classe mundial entrega serviços de ciclo de vida completo para ajudar provedores de serviço a construir e operar redes altamente escaláveis e de alto desempenho a um excelente custo total de propriedade. Para obter mais informações, acesse www.Radisys.com.

Radisys® é uma marca comercial registrada da Radisys. Todas as demais marcas registradas pertencem aos seus respectivos titulares.

