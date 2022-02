Comunicado do Business Wire :PeaceTech Lab

Algumas das personalidades mais renomadas do mundo se unirão à International Peace Honors de 2022, apresentada pela PeaceTech Lab. O evento global presta homenagem ao trabalho de líderes mundiais em compaixão, inovação e mudança para promover a paz, a prosperidade e a justiça no planeta. A cerimônia será domingo, 27 de fevereiro de 2022, às 20h (horário do leste dos EUA). Para assistir, inscreva-se em: internationalpeacehonors.org.

2022 International Peace Honors on Feb. 27th at 8PM ET/ 5PM PT. Register to watch at: internationalpeacehonors.org (Graphic: Business Wire)

Os homenageados deste ano são: o ator, diretor e ativista Forest Whitaker; o presidente da MasterCard, Ajay Banga; o humanitário e músico Juanes, o ex-vice-presidente de Inovação e Tecnologia da IBM Nicholas Donofrio, o criador do "Humans of New York", Brandon Stanton; a ativista indígena e ambientalista Tokata Iron Eyes; e a presidente e CEO da Advanced Micro Devices, Lisa Su.

"É realmente uma honra ter o apoio de tais visionários e modelos para os Homenageados pela Paz Internacional deste ano. Minha esperança é que o exemplo deles acenda uma chama dentro de cada um de nós - sabendo que podemos fazer a diferença com a tecnologia encontrada em nossas casas, bairros, escolas e locais de trabalho. Esse é o poder e a promessa da tecnologia pela paz", afirmou Sheldon Himelfarb, presidente e CEO da PeaceTech Lab."Esta é a geração PeaceTech."

O evento será apresentado pela atriz Rosario Dawson. O aclamado violoncelista croata HAUSER apresentará o clássico "Serenade" de Franz Schubert. O trio pop italiano de ópera Il Volo apresentará uma versão acústica de uma das trilhas sonoras mais populares de Mo Morricone SE, Também embelezando o prestigiado palco virtual, a potência espanhola Buika. A cantora e compositora vencedora do GRAMMY® fará uma serenata para os homenageados com sua fusão apaixonada de jazz, flamenco, rock, sons africanos e afro-caribenhos. E se apresentará ainda o cantor e compositor colombiano vencedor do GRAMMY® Fonseca.

Aparições especiais: do 42º presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton; da prêmio Nobel da Paz Tawakkol Karman; de um dos pais da internet Vint Cerf; e da dançarina principal do American Ballet Theatre, Misty Copeland - entre outras.

"Ter um grupo tão lendário de pessoas, que por direito próprio tiveram um impacto notável na filantropia, nas artes e na sociedade como um todo e que entendem os sacrifícios pessoais exigidos de cada um de nossos homenageados para criar mudanças, vai mais além de tudo que poderíamos esperar. Estou feliz por contar com o apoio deles e ansiosa por uma cerimônia memorável e inspiradora", disse MariaEsmeralda Paguaga, produtora executiva da International Peace Honors.

