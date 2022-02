Comunicado do Business Wire :PayRetailers

Colaboração com a SLAR, 2022

A PayRetailers, líder de pagamentos entre fronteiras na América Latina, fez um acordo de patrocínio com a Superliga Americana de Rúgbi (SLAR) para a temporada de 2022, tornando-se o primeiro patrocinador da indústria de pagamentos a apoiar internacionalmente o rúgbi sul-americano. Uma conquista que deixa a PayRetailers como uma empresa que contribui com a inclusão financeira e apoia a paixão pelo esporte dos sul-americanos.

Esta aliança reforça o compromisso da PayRetailers com os seus clientes e fortalece seu posicionamento na América Latina com determinação, contando com a presença de equipes especializadas em toda a extensão continental. Soma-se ao acordo de colaboração com a SLAR 2022, o constante suporte mundial da PayRetailers em fomentar a educação financeira, a igualdade e a acessibilidade dos mercados emergentes.

A superliga americana de Rúgbi.

É cada vez maior a visibilidade que este esporte está alcançando em todo o continente. Com relação aos jogos, são exigentes, competitivos e ressaltam valores que o diferenciam de outros esportes. Graças a isto a PayRetailers aposta nele e terá uma importante presença de marca nas transmissões ao vivo das partidas em canais reconhecidos, como ESPN, atingindo repercussão mundial.

Como marca e empresa, a companhia de pagamentos com experiência na América Latina sempre se dedicou a gerar um impacto positivo e transformador no mundo. Agora, reforça seu compromisso e compartilha o patrocínio com grandes marcas como a LATAM Airlines, Gatorade, ESPN, STIHL, dentre outras.

"Como multinacional, acreditamos que além dos produtos que oferecemos, temos que atingir algo maior. A PayRetailers se identifica muito com os valores dos esportes coletivos e, especialmente, com os do Rúgbi. Acreditamos na diversidade como um fator chave de inovação em todos os âmbitos, incluindo o esporte", assegurou Juan Pablo Jutgla, Fundador e CEO da PayRetailers.

O objetivo dos patrocínios esportivos é reafirmar nossa posição como especialistas na região, entendendo a cultura, a paixão dos latino-americanos pelas estrelas do esporte do Rúgbi.

Uma aliança promissora

Além do patrocínio, a PayRetailers apoiará a SLAR em todos os níveis como sócio oficial, incluindo venda de ingressos e merchandising. A PayRetailers garante formas seguras, simples e confiáveis de pagar por todo aquele para que os fãs paguem por suas diversões, além de oferecer experiências únicas.

Esta experiência histórica coloca a PayRetailers novamente como líder de inclusão e diversidade dentro da região.

