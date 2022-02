Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Power

A Mitsubishi Power, uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), estabelecerá um parque de hidrogênio Takasago, o primeiro centro de validação do mundo para tecnologias relacionadas a hidrogênio, da produção de hidrogênio à geração de energia. O centro será no mesmo local da instalação de desenvolvimento e manufatura de turbinas a gás da Takasago Machinery Works da MHI na província de Hyogo, para apoiar a comercialização de turbinas a gás hidrogênio usando hidrogênio como combustível. O parque de hidrogênio Takasago será sucessivamente expandido e desenvolvido no futuro. A Mitsubishi Power já anunciou sua coqueima de 30% de hidrogênio para turbinas a gás de grande porte e utilizará o parque de hidrogênio Takasago para comercializar turbinas a gás de pequeno e grande porte a caminho de uma queima de 100% de hidrogênio a partir de 2025.

A Mitsubishi Power estabelecerá um parque de hidrogênio Takasago, o primeiro centro de validação do mundo para tecnologias relacionadas a hidrogênio, da produção de hidrogênio à geração de energia. (Crédito: Mitsubishi Power)

O parque de hidrogênio Takasago será localizado ao lado da instalação de validação da usina de ciclo combinado T-Point 2. A Mitsubishi Power está começando a testar e demonstrar operações de tecnologias que incluem produção e armazenamento de hidrogênio e abastecimento com hidrogênio de turbinas a gás, buscando iniciar as operações no ano fiscal de 2023. A unidade de produção de hidrogênio utiliza um sistema de eletrólise da água, e a Mitsubishi Power planeja realizar verificações e testagens sucessivas de outras tecnologias de produção de hidrogênio de próxima geração, como a produção de hidrogênio turquesa por pirólise do metano em hidrogênio e carbono sólido, entre outras.

Um sistema integrado para todos os aspectos das tecnologias relacionadas ao hidrogênio, desde o desenvolvimento à demonstração e validação, será criado na Takasago Machinery Works. Para a câmara de combustão, o principal componente das turbinas a gás hidrogênio, a Mitsubishi Power criará um fluxo de trabalho que inclui um desenvolvimento no centro de desenvolvimento (centro de pesquisa e inovação), design, produção de uma máquina real na fábrica, e testagem de validação na unidade de demonstração. O processo de desenvolvimento de turbina a gás da Mitsubishi Power abrange testes de validação de todos os elementos no estágio básico do design, a incorporação destes resultados no design detalhado, e, por último, a validação utilizando uma máquina real. A conclusão deste ciclo de desenvolvimento na mesma planta permitirá um desenvolvimento e comercialização de produtos mais rápidos e seguro.

A unidade T-Point 2 realiza a validação de confiabilidade de longo prazo de tecnologias recentemente desenvolvidas, incluindo verificação de turbinas a gás de grande porte JAC (J-series Air-Cooled) de próxima geração, sistemas de alta eficiência que alcançaram a temperatura de entrada da turbina de 1.650ºC, a primeira no mundo, realizando operações equivalentes a uma usina elétrica real enquanto conectada à rede elétrica local. Esta instalação exclusiva, diferente de qualquer outra no mundo, iniciou a verificação de longo prazo em 1.º de julho de 2020, como uma unidade de geração de energia de turbina a gás de classe de ciclo combinado (gas turbine combined cycle, GTCC) de 566 megawatts (MW) de ponta.

Para apoiar a comercialização de turbinas a gás hidrogênio até 2025, a verificação de grandes turbinas a gás está sendo realizada na unidade T-Point 2 para geração de energia, utilizando uma turbina classe JAC começando inicialmente com uma coqueima de 30% de hidrogênio, aumentada com o tempo. O teste para queima de 100% de hidrogênio para pequenas e médias turbinas será realizado com uma turbina a gás classe H-25.

Como parte da estratégia de transição energética, o grupo MHI está criando uma cadeia de valor para o hidrogênio, desde a produção até o uso, através de maior integração e avanço da estrutura energética existente e tecnologias relacionadas ao hidrogênio. Ao desenvolver ainda mais essa abordagem e vinculá-la a diversos tipos de setores focados no hidrogênio, a MHI busca estabelecer um "ecossistema do hidrogênio" que formará a base de uma sociedade sustentável, e acelerar sua comercialização através da verificação no parque de hidrogênio Takasago.

A Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group é um dos principais grupos industriais do mundo, abrangendo os setores de energia, logística e infraestrutura, maquinário industrial, aeroespacial e defesa. O MHI Group combina tecnologia de ponta com profunda experiência para entregar soluções inovadoras e integradas que ajudam a criar um mundo neutro em carbono, melhorar a qualidade de vida e garantir um mundo mais seguro. Para mais informações, acesse www.mhi.com ou siga nossas percepções e histórias em spectra.mhi.com.

A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Em mais de 30 países, a Mitsubishi Power projeta, fabrica e mantém equipamentos e sistemas que impulsionam a descarbonização e garantem o fornecimento de energia confiável em todo o mundo. Entre suas soluções estão uma ampla gama de turbinas a gás, incluindo turbinas a gás movidas a hidrogênio, células a combustível de óxido sólido (solid-oxide fuel cells, SOFCs) e sistemas de controle de qualidade do ar (air quality control systems, AQCS). Comprometida em fornecer um serviço exemplar e trabalhar com os clientes para imaginar o futuro da energia, a Mitsubishi Power também está liderando o desenvolvimento da usina digital por meio de seu conjunto de soluções TOMONI? habilitadas para IA. Para mais informações, acesse https://power.mhi.com.

Departamento de comunicações corporativas Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. E-mail: mediacontact_global@mhi.com

