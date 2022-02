Comunicado do Business Wire :Make

Hoje, a Integromat, plataforma de integração sem código lançou "Make". A Make representa o nome da marca, da empresa e do novo produto: uma plataforma visualmente intuitiva que permite criar, construir e automatizar qualquer coisa, desde fluxos de trabalho simples até processos complexos, sem codificação. O novo nome e identidade da marca evoluíram, junto com o novo produto, para capturar a visão mais ampla de um mundo onde todos têm o poder de inovar sem limites.

"A Make representa a evolução da nossa plataforma, o espírito dos nossos clientes, e reflete uma das tendências mais transformadoras da nossa era: de trabalhos rígidos, verticalizados e repetitivos a trabalhos flexíveis, empoderadores e significativos. Nossos usuários não estão apenas conectando aplicativos ou automatizando fluxos de trabalho; eles estão respondendo criativamente aos desafios do local de trabalho criando soluções", disse Ondrej Gazda, diretor executivo da Make. "Simplificando, percebemos que nossos usuários não são apenas usuários, eles são 'Makers'."

A Make está abrindo um novo futuro para soluções sem código e redefinindo o que significa ser uma plataforma visual. As ferramentas sem código geralmente são representadas pelo recurso visual típico de arrastar e soltar; para a Make, o visual significa algo diferente. Ela permite que as equipes visualizem, modifiquem e colaborem em processos que escalam tão rapidamente quanto sua organização. A Make oferece uma experiência intuitiva e lúdica, o que a diferencia ainda mais de outras ferramentas de automação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As ferramentas sem código são exatamente isso; elas permitem que os usuários construam e automatizem sem nenhum código. A Make oferece muito mais: uma linguagem visual que democratiza o desenvolvimento, torna os processos tangíveis e estimula a colaboração em equipe, independentemente das habilidades técnicas", afirma Patrik Simek, diretor de tecnologia da Make. "Também é divertido e empolgante criar na Make. Depois de perceber o que é possível, parece não haver limites. Dar poder às pessoas para inovar não muda apenas o futuro de como trabalhamos, mas também muda o mundo."

Pequenas empresas, startups, scale-ups, equipes e empresas em todo o mundo agora podem criar soluções poderosas com Make (#withMake) para expandir seus negócios mais rápido do que nunca.

A plataforma Make tem uma nova base arquitetônica que fornece expansão e desempenho incrivelmente maiores. Ela também inclui novos recursos altamente solicitados com a experiência visual familiar que os clientes da Integromat adoram. Os usuários também podem se beneficiar da capacidade de executar seus principais processos hospedados onde quiserem, na Europa ou na América do Norte (mais regiões serão incluídas em breve).

A Integromat foi adquirida pela Celonis em 2020. Agora, um ano e meio depois, a Make é lançada como unidade de negócios própria dentro da Celonis. A Integromat permanecerá como uma oferta de produtos antigos até 2022. Todos os clientes atuais terão a oportunidade de atualizar para a Make ao longo do próximo ano. Novos clientes podem se inscrever na Make e começar a aproveitar a nova plataforma imediatamente.

Sobre a Make

A Make é a plataforma visual líder para se criar, construir e automatizar qualquer coisa, de tarefas e fluxos de trabalho a aplicativos e sistemas, sem a necessidade de habilidades de codificação. Ela permite que pessoas, equipes e empresas criem poderosas soluções personalizadas que ampliam seus negócios mais rápido do que nunca. Ela também capacita mais de 500.000 organizações em todo o mundo. Saiba mais sobre a Make em www.make.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220222005240/pt/

Contato

Shiran Brodie Chefe de Marketing press@make.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags