Comunicado do Business Wire :Kaneka Corporation

Kaneka Eurogenec, uma organização de desenvolvimento e produção de contratos (CDMO) inspecionada pela FDA, anunciou hoje que sua unidade fabril de mRNA produziu com sucesso um lote de 25 g de mRNA a um cliente dos EUA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220217005466/pt/

IVT RNA processing (Photo: Kaneka Eurogentec)

Produção bem-sucedida de mRNA em larga escala

O serviço de produção de mRNA GMP da Eurogenec oferece transcrição in vitro (IVT), purificação, controle de qualidade e liberação de lote de material GMP em escala de até 25 g em suas unidades atuais na Bélgica. Neste projeto, a Eurogenec produziu e purificou com sucesso 25 g de material em um lote que será testado pelo cliente. Esta quantidade é equivalente a 100.000 a milhões de doses de mRNA, potencialmente suficientes para usos clínicos e comerciais tardios.

Ingrid Dheur, Vice-Presidente de Desenvolvimento Biofarmacêutico da Kaneka Eurogenec, declarou: "Esta produção bem-sucedida confirma nossa capacidade de produzir mRNA em grande escala e com uma quantidade e nível de pureza que excede as metas solicitadas pelo cliente."

Lieven Janssens, Presidente e Diretor Executivo da Kaneka Eurogenec acrescentou: "O rápido crescimento em produtos de terapia celular e genética vem impulsionando a necessidade de produção de DNA plasmidial e mRNA. Nossos atuais clientes farmacêuticos e de biotecnologia já expressaram a necessidade de tais capacidades de produção em larga escala, sendo que desenvolvemos métodos para responder a estas necessidades. Além disto, estamos atualmente em fase de planejamento para uma 2a unidade fabril para expandir ainda mais nossa oferta de produção de mRNA GMP."

Sobre mRNA

Messenger RNA (mRNA) é uma molécula que codifica uma proteína que terá um efeito benéfico em pacientes. Em vez de produzir proteínas complexas, a produção de mRNA é um modo conveniente de entregar a proteína como precursor. A produção de mRNA é muito mais simples do que a produção de uma proteína recombinante e, assim, as moléculas de mRNA têm a vantagem de permitir um menor tempo de produção até a clínica. Por exemplo, as terapias convencionais atuais para a proteção contra infecções por COV-SARS-2 estão baseadas em mRNA e foram desenvolvidas em tempo recorde. O sucesso destas vacinas de mRNA COVID-19 abriu a avaliação de mRNA para outras doenças infecciosas, por exemplo, influenza ou HIV, e a necessidade de produção personalizada em larga escala de mRNA GMP.

Sobre Kaneka Eurogentec

A Eurogenec foi fundada em 1985 como uma das primeiras empresas de biotecnologia da Bélgica. A Kaneka Eurogentec contribui para melhorar a saúde e combater doenças ao fornecer produtos e serviços a cientistas envolvidos em pesquisas de ciências da vida, diagnóstico molecular e desenvolvimentos terapêuticos. A empresa com sede em Liège é reconhecida como um dos principais fornecedores no campo da genômica e proteômica, bem como uma organização confiável de desenvolvimento e produção de contratos (CDMO) para a bioprodução de produtos farmacêuticos (vacinas e medicamentos).

A Eurogentec é uma das poucas CDMOs capazes de fabricar oligonucleotídeos GMP, mRNA, DNA plasmidial e proteínas recombinantes para uso injetável humano, com produtos comerciais vendidos nos EUA, Europa e Japão.

Em 2010, a Eurogentec, renomeada Kaneka Eurogentec em abril de 2017, tornou-se parte da Kaneka Corporation, uma grande empresa química japonesa com foco em tecnologia e inovação.

Sobre Kaneka Corporation

A Kaneka é uma empresa química direcionada à inovação. Tradicionalmente, a empresa atua em polímeros, fermentação, biotecnologia e eletrônica, além de outros campos. As atividades de negócios agora abrangem um vasto espectro de mercados, desde plásticos, resinas EPS, produtos químicos e alimentos até produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, materiais elétricos e eletrônicos e fibras sintéticas. As atividades relacionadas às ciências da vida são atualmente um dos domínios estrategicamente importantes para Kaneka. A empresa foi pioneira entre as empresas químicas japonesas ao estabelecer operações no exterior, ao iniciar em 1970 com uma subsidiária na Bélgica.

