Comunicado do Business Wire :Hytera Communications Corporation Limited

A Hytera (SZSE: 002583), fornecedora líder mundial de equipamentos e soluções de comunicação profissional, tem o orgulho de anunciar que sua participação na Copa das Nações Árabes 2021 contribuiu para o sucesso fenomenal do grande evento.

Apesar dos desafios impostos pela COVID-19 e um público massivo de 571.605 pessoas, o comitê organizador da Copa das Nações Árabes conseguiu promover um grande evento com a ajuda do sistema de comunicação de alto nível fornecido pela Hytera.

A Hytera forneceu seu sistema Tetra e os terminais Tetra ao comitê organizador para que todos os estádios e locais da FIFA pudessem ser equipados com serviços Tetra altamente acessíveis e ultraconfiáveis. O sistema Tetra foi montado pela primeira vez em 2006, em apoio aos 15º Jogos Asiáticos. Robusto e bem conservado, ele ainda apresenta o mesmo desempenho de quando era novo e já atendeu inúmeros clientes de vários setores, entre os quais aeroporto, petróleo e gás e comércio.

Além do sistema Tetra, foram fabricados e fornecidos mais de 6 mil novos terminais Tetra da Hytera ao comitê organizador em apenas duas semanas - uma verdadeira personificação do espírito "Respond and Achieve" ("Responder e Conseguir") da Hytera.

Como participante importante no setor de comunicação crítica, a Hytera já foi selecionada por organizadores de megaeventos no mundo inteiro. Ela serviu os Jogos Olímpicos Rio 2016, a Copa das Confederações FIFA de 2017, a Copa do Mundo FIFA de 2018 e o Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022.

Sobre a Hytera

A Hytera Communications Corporation Limited (SZSE: 002583) é uma fornecedora líder mundial de tecnologias e soluções de comunicação profissional. Com recursos de voz, vídeo e dados, fornecemos conectividade mais rápida, segura e versátil para usuários de negócios e de missão crítica. Permitimos que nossos clientes alcancem mais nas operações diárias e na resposta a emergências para tornar o mundo mais eficiente e seguro.

