Comunicado do Business Wire :HireRight

A HireRight (NYSE: HRT), fornecedora líder global de soluções de força de trabalho e serviços de verificação de antecedentes, agora possui uma subsidiária legalmente constituída no México, permitindo um suporte regional mais focado em sua crescente base de clientes na América Latina.

Embora a HireRight venha prestando suporte aos clientes a partir do seu escritório no México desde 2018, ter uma subsidiária legalmente constituída no país possibilita serviços mais específicos para a região sob a liderança dos membros da equipe local baseados no México. Clientes que contratam a HireRight Mexico podem receber faturas e realizar pagamentos em pesos mexicanos. Esta mudança reflete o status da HireRight como uma fornecedora global e local para clientes na região, muitos dos quais são empresas Fortune 500 nos setores financeiro, de saúde, manufatura e telecomunicações.

A HireRight apresentou um crescimento significativo na América Latina à medida que empregadores multinacionais adotam e ampliam programas globais de triagem para a contratação de funcionários. Legislações em evolução na Argentina, Brasil e México refletem um crescente interesse regional por verificações de informações. Isso sugere que empregadores regionais devem estabelecer procedimentos de triagem para contratação a fim de ajudar a mitigar riscos no processo de seleção dos candidatos.

"Estamos entusiasmados por continuar nossa expansão global com a incorporação legal oficial de uma subsidiária da HireRight no México", afirmou Guy Abramo, presidente e diretor executivo da HireRight. "Isso reforça nosso compromisso contínuo com a região da América Latina e destaca nosso reconhecimento do vasto potencial e talento neste mercado. Esperamos fortalecer ainda mais a conexão da HireRight com os nossos clientes regionais e continuar atendendo às necessidades de um mercado em permanente evolução."

Além de seu gerenciamento de contas e presença de vendas existentes no México, a HireRight continua investindo em seus recursos de prestação de serviços, incluindo uma nova equipe local de verificações/pesquisa e reposicionando outras funções de negócios regionais, incluindo finanças, recrutamento e TI no México. Além disso, a HireRight oferece representantes de atendimento ao cliente de língua espanhola.

"Os investimentos contínuos da HireRight, incluindo nosso novo escritório HireRight Mexico, demonstram nosso compromisso para oferecer o suporte local tanto neste país quanto na região da América Latina",disse Ryan Christensen, gerente geral da HireRight para a América Latina. "Temos diversas iniciavas animadoras em andamento hoje que ajudarão a aumentar ainda mais a escala local e continuar melhorando a maneira como atendemos aos clientes na região."

Sobre a HireRight

A HireRight fornece serviços completos de triagem de antecedentes, verificação, identificação, monitoramento e exame de drogas e saúde para mais de 40.000 clientes, mundialmente. A HireRight oferece serviços através de um software global e plataforma de dados unificados que se integram completamente aos sistemas de gestão de capital humano dos clientes, permitindo fluxos de trabalho altamente eficazes e eficientes para contratação, integração e monitoramento de força de trabalho. Em 2020, a HireRight triou mais de 20 milhões de candidatos a emprego, funcionários e contratados para seus clientes. Acesse HireRight.com.

