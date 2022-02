Comunicado do Business Wire :Exile Content Studio

O Exile Content Studio, a empresa de mídia e entretenimento de mais rápido crescimento no universo de 550 milhões de hispanofalantes pelo mundo, está lançando a Exile Music, uma nova divisão que será liderada pelo presidente musical Jeremy Norkin. O anúncio foi feito hoje por Alejandro Uribe, CEO do Exile.

A Exile Music vai prestar serviços de turnê, representação artística, gravação e edição a talentos do mundo todo. O mundialmente renomado artista colombiano Fonseca atua como investidor e consultor da mais nova divisão. Os serviços de turnê e representação artística já se encontram em plena operação, e as atividades de gravação e edição devem ser lançadas ainda neste ano. A Exile Music também terá polinização cruzada com outras divisões do Exile Content Studio em matéria de composições originais, sincronizações e conteúdo musical de produções visuais.

"Temos orgulho de anunciar a expansão do Exile Content Studio com a criação de uma nova divisão musical que busca abrir oportunidades comerciais e artísticas inexploradas para artistas novos e já estabelecidos na cena global, e de receber o experiente executivo do mundo da música Jeremy Norkin para comandar a Exile Music", declarou Uribe.

Considerado pela revista Billboard um "Latin Power Player", Norkin supervisionou recentemente a turnê latino-americana da United Talent Agency (UTA) e comandou a contratação de artistas de gravação de língua espanhola pela agência, ficando também a cargo da abertura de seu escritório de Miami em 2014. O Exile contratou também Santiago Duque - que já atuou como gerente de gravadora na Rimas Entertainment e, anteriormente, na Sony Music Entertainment - para supervisionar as atividades de representação artística da Exile Music, subordinando-se diretamente a Norkin.

"Em muito pouco tempo, o Exile já provou ser uma verdadeira força no setor de entretenimento", afirmou Norkin. "Incluir música em seu leque de atuação é um progresso natural, já que os artistas musicais estão se tornando suas próprias marcas e frequentando diferentes disciplinas artísticas. Na Exile Music, queremos potencializar talentos em seus interesses e oportunidades."

Na área de representação artística, a Exile Music assinou contratos com Chicocurlyhead e Bodine.

Chicocurlyhead, estrela emergente de origem panamenha que transita com naturalidade entre o inglês e o espanhol, faz uma renovada combinação de R&B, pop e hip hop/trap de Atlanta com alma latina. A Exile Music vai lançar em 18 de fevereiro "NO TE VAYAS", primeiro single do artista, que virá acompanhado de seu primeiro videoclipe e que estará em "DIADREAMER", seu EP com lançamento programado para 1.º de abril. Chico vai apresentar seu primeiro grande show no South by Southwest® (SXSW®) em 15 de março.

Holandesa de nascimento e criada em Porto Rico, Bodine faz uma interessante mistura de batidas R&B escuras com a vibração latina que sua voz e raízes conferem a sua música.

Até o momento, a Exile Music já assinou contrato com diversos artistas na área de turnês, entre eles: Hanson, para quem a divisão musical agendou no segundo semestre uma turnê por 16 cidades, a maior de sua carreira na América Latina; Cypress Hill; Kongos, programados para o Festival Vaivén; Monogem; Nach; e Monsieur Perine, com apresentação programada para o Pulso GNP; Papa Roach, programados para o Pa'l Norte 2022; Mariah Angeliq, programada para os festivais Pa'l Norte 2021, Tecate Emblema e La Solar; e Marc Segui, programado para o Lollapalooza Argentina e Chile, suas primeiras apresentações em países das Américas.

Norkin e a equipe da Exile Music vão continuar investindo pesado em talentos atuais e novos, e ampliando a lista de artistas da divisão ao utilizarem o ecossistema, o conhecimento, a experiência e as oportunidades da Exile no setor de entretenimento.

Sobre o Exile Content Studio

O Exile Content Studio cria conteúdo em espanhol e inglês para um público global nas mais diferentes plataformas: TV, cinema, áudio e digital. O estúdio coproduziu recentemente Todo Va A Estar Bien para a Netflix com Diego Luna como showrunner e a série de documentários Un Sueño Real para a HBO com a jornalista Ana Pastor, sobre o time de futebol feminino do Real Madrid.

A equipe do Exile já levou conteúdo com responsabilidade às maiores empresas de mídia em espanhol do mundo para cinema, serviço OTT, radiodifusão e redes de TV por assinatura, música, notícias e digital. Sua atual lista de artistas inclui vencedores do Oscar e talentos de diversos gêneros e formatos. O estúdio não apenas entende as tendências globais, mas também compartilha e cria cultura com conteúdo que gera notícias e rompe barreiras.

Para ficar atualizado sobre os futuros projetos do Exile, siga @ExileContent.

