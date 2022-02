Comunicado do Business Wire :Eaton

A empresa de gestão de energia Eaton anunciou hoje que seu Vehicle Group formou uma nova unidade de negócios de ePowertrain, que se concentrará em produtos dos portfólios de transmissão, engrenagem de redução e diferencial para veículo elétrico (VE). Combinar as linhas de produtos em uma nova unidade de negócios de ePowertrain gera sinergia entre especialistas em trem de força e VE da Eaton, e possibilita que o Vehicle Group da empresa ofereça a clientes no mundo todo soluções para VEs comerciais e de carga leve.

Eaton conducts total system analysis, using state-of-the-art tools and in-house expertise, to design EV gearing solutions optimized for efficiency and reliability. (Photo: Business Wire)

"As montadoras enfrentam muitos desafios ao desenvolverem trens de força para VEs, como otimizar eficiência, peso e ruído, vibração e rigor (noise, vibration and harshness, NVH), e lidar com restrições de acondicionamento", explicou Anthony Cronin, diretor de produtos da área de engrenagens e diferenciais de VE do Vehicle Group da Eaton. "A Eaton pode ajudar fabricantes a superar esses desafios utilizando nossos muitos anos de experiência e recursos internos em projeto, validação e fabricação de engrenagens, transmissões e soluções diferenciais de alta precisão e qualidade".

A linha de transmissões de VE de várias velocidades da Eaton melhora a autonomia e o desempenho

O portfólio da Eaton de transmissões de várias velocidades inclui transmissões de veículos elétricos comerciais de duas, quatro e seis velocidades. As transmissões de VE da Eaton se fundamentam em arquitetura de eixo de transmissão comprovada, robusta e eficiente, típica de transmissões manuais automatizadas (automated manual transmission, AMT), e o câmbio é sincronizado sem embreagem utilizando um motor de tração.

Diferentemente de transmissões diretas, que há muito têm sido o padrão em VEs, o portfólio de transmissões da Eaton oferece muito mais eficiência em velocidades altas, além de mais torque no arranque e em baixas velocidades. As transmissões de VEs apresentam uma caixa de câmbio de eixo intermediário leve que possui diversas capacidades de torque e ativação elétrica de câmbio, possibilitando o uso de motores elétricos menores.

A Eaton é uma fornecedora global de soluções de engrenagem de VE confiáveis, eficientes e silenciosas

Utilizando sua experiência na produção de transmissões e conjuntos de câmbio fabricados por contrato para veículos comerciais e de passageiros, o Vehicle Group da Eaton é líder mundial em projeto, desenvolvimento e fornecimento de engrenagens de redução para VE.

Seja um projeto de industrialização de grande escala ou uma aplicação voltada a um nicho de mercado, a Eaton faz parceria com seus clientes em programas de desenvolvimento conjunto ou age como única prestadora de serviços de componentes ou sistemas de engrenagem de redução de VE. A experiência da Eaton em projeto e fabricação permite que ela otimize soluções dos pontos de vista técnico, comercial e de produção, reduzindo os riscos de projeto com multi-iteração e possibilitando tempos de desenvolvimento mais breves.

A Eaton conduz total análise de sistemas, utilizando ferramentas de ponta e especialidade interna, para criar soluções de engrenagem de VE otimizadas para eficiência e confiabilidade, com baixos níveis de NVH e custos de fabricação reduzidos. Uma abordagem que considera todo o sistema é essencial ao personalizar um projeto para uma necessidade específica do cliente, já que vários fatores influenciam no desenvolvimento de soluções de transmissão. Entre esses fatores, predominam engrenagens, rolamentos e sistema de lubrificação.

A Eaton possui longo histórico em projeto e produção de diferenciais

O Vehicle Group da Eaton oferece uma grande variedade de diferenciais especializados para VE com desempenho comparável a diferenciais projetados para veículos tradicionais de motor de combustão interna (MCI). O mercado de veículo de passageiros tem adotado cada vez mais VEs, e a Eaton tem a capacidade de oferecer as soluções de que os fabricantes necessitam.

A linha de diferenciais para controle de tração da Eaton oferece mais tração em condições adversas como neve e lama, e melhora a estabilidade em reboque. Como fornecedora global, a Eaton possui amplos conhecimentos sobre dinâmica e padrões de segurança de veículos, além de décadas de experiência trabalhando com fabricantes automotivos globais para integrar diferenciais em plataformas de novos veículos. A Eaton fornece diferenciais ao mercado de VE desde 2015.

A Eaton oferece uma linha completa de diferenciais para VE que inclui diferenciais de deslize limitado automático, bloqueio automático e bloqueio eletrônico selecionável. Cada um desses diferenciais passa por um minucioso processo de projeto, teste e validação para as mais diversas aplicações de controle de tração. O desempenho é verificado no complexo de testes no terreno de provas da Eaton em Marshall, estado norte-americano de Michigan, que possui mais de 600 acres de instalações e pistas de teste.

"Nossa nova unidade de negócios de ePowertrain pode oferecer a nossos clientes um trem de força de VE otimizado e integrado, o que ajudará a simplificar seu processo de desenvolvimento de engenharia", afirmou Cronin. "Vamos trabalhar com nossos clientes em todo o mundo para identificar a combinação ideal de soluções de transmissão, engrenagem e torque que melhor atendam às suas necessidades de VE".

A Eaton é uma empresa de gestão de energia inteligente dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para pessoas de todas as partes. Somos guiados por nosso compromisso de fazer negócios da maneira correta, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciarem energia, hoje e por muito tempo. Ao capitalizarmos as tendências de crescimento global em matéria de eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para a energia renovável, ajudando a superar os desafios de gestão de energia mais urgentes do mundo e fazendo o que é melhor para nossas partes interessadas e toda a sociedade.

Fundada em 1911, a Eaton tem suas ações negociadas na NYSE há quase um século. Relatamos US$ 19,6 bilhões de receita em 2021 e atendemos a clientes em mais de 170 países. Para mais informações, visite www.eaton.com. Siga-nos no Twitter e no LinkedIn.

Thomas Nellenbach thomasjnellenbach@eaton.com (216) 333-2876 (celular)

