Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority

A Autoridade de eletricidade e água de Dubai (Dubai Electricity and Water Authority, DEWA) anunciou que seu nanossatélite DEWA-SAT 1 se encontra estável em sua órbita terrestre baixa a 525 quilômetros. Ele viaja a cerca de 7,5 quilômetros por segundo e leva aproximadamente 90 minutos para circundar a Terra.

DEWA's nanosatellite DEWA-SAT1 is stable in its low earth orbit - (Photo: AETOSWire)

Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, diretor administrativo e diretor executivo da DEWA, explicou que o DEWA-SAT 1 é um nanossatélite 3U. Ele foi lançado como parte do programa Space-D da DEWA para aprimorar suas operações, manutenção e planejamento de redes de eletricidade e água com o uso de nanossatélites e das tecnologias da Quarta Revolução Industrial, como Internet das Coisas (Internet of Things, IoT), inteligência artificial (IA), blockchain e troca de informações através de comunicações espaciais, observação da Terra e tecnologias de sensoriamento remoto.

"Com o programa Space-D, buscamos que a tecnologia de nanossatélites complementem a rede de comunicação de IoT terrestre para aumentar a eficiência e a eficácia das operações da DEWA e ajudar na digitalização de nossas redes de eletricidade e água. Isso tornará mais eficientes e eficazes o nosso planejamento, operações e a manutenção preventiva de nossas divisões de produção, transmissão e distribuição, além de nossas redes inteligentes e estações de recarga de veículos elétricos. O programa também reduz custos, melhora o uso de ativos, possibilita transferência de conhecimentos e experiências, e instrui os emiradenses por meio da DEWA. Até o final de 2022, planejamos lançar um nanossatélite 6U com tecnologia de detecção de imagens em alta resolução personalizada, projetado especificamente para que a DEWA se comunique com seus terminais de IoT. O projeto inclui aplicativos para coletar e analisar dados, e dispositivos de geração de imagens térmicas multiespectrais em alta resolução, como os utilizados a bordo de espaçonaves. Eles são projetados especificamente para uso em redes de eletricidade e água, e serão implementados para detectar impressões térmicas em linhas de transmissão de alta tensão, subestações, edifícios e estações de energia solar", declarou Al Tayer.

Em colaboração com a NanoAvionics, a DEWA lançou o nanossatélite DEWA-SAT 1 em um foguete SpaceX Falcon 9 do Complexo de Lançamento Espacial de Cabo Canaveral (SLC-40) no estado norte-americano da Flórida. A DEWA é a primeira concessionária do mundo a utilizar nanossatélites para aprimorar sua operação, manutenção e planejamento de redes de eletricidade e água.

